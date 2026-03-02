Chacho Coudet a River: cuándo llega a la Argentina y qué día asume
Crece la expectativa por la llegada del que se encamina a ser nuevo entrenador del "millonario". Los detalles que trascendieron este lunes.
Tras la renuncia de Marcelo Gallardo en plena crisis futbolística y con versiones cruzadas que apuntan a algunos referentes, chacho coudet cesar luis merlo parece tener encaminada su salida del Alavés para convertirse, casi de forma inminente, en el nuevo director técnico de River.
El mercado de pases del fútbol argentino sacudió el tablero este lunes 2 de marzo con una confirmación que lleva la firma del periodista especializado César Luis Merlo, quien dio por cerrada la operación.
Tras una negociación intensa que logró destrabar su salida del Alavés de España, el entrenador asumirá el desafío de suceder al "Muñeco" en una etapa de renovación total para el club de Núñez.
La ingeniería económica para concretar el regreso de Coudet al país no fue sencilla. Según detalló Merlo, las partes debieron ceder para alcanzar un punto medio entre las pretensiones salariales del técnico y las posibilidades financieras de la institución "millonaria".
Finalmente, según el periodista, el acuerdo se selló por un período de dos años, brindándole al "Chacho" la estabilidad necesaria para proyectar un nuevo ciclo futbolístico en este marzo de 2026.
Cuándo llega a Chacho Coudet a River
Con los papeles ya en orden, se espera que el flamante entrenador aterrice en Buenos Aires este miércoles. Su llegada marcará el fin del interinato de Marcelo Escudero y el inicio de una gestión que genera altas expectativas en el hincha, ansioso por recuperar el protagonismo tanto en el torneo local como en el plano internacional.
La dirigencia de River apuesta así por un técnico de perfil ofensivo y personalidad fuerte, buscando que la transición tras la salida del "Muñeco" sea lo más corta y exitosa posible.
