Chacho Coudet a River: cuándo llega a la Argentina y qué día asume

chacho coudet cesar luis merlo Confirman el acuerdo para que Chacho Coudet se transforme en breve en nuevo entrenador de River. Fuente: César Luis Merlo.

Cuándo llega a Chacho Coudet a River

Con los papeles ya en orden, se espera que el flamante entrenador aterrice en Buenos Aires este miércoles. Su llegada marcará el fin del interinato de Marcelo Escudero y el inicio de una gestión que genera altas expectativas en el hincha, ansioso por recuperar el protagonismo tanto en el torneo local como en el plano internacional.

La dirigencia de River apuesta así por un técnico de perfil ofensivo y personalidad fuerte, buscando que la transición tras la salida del "Muñeco" sea lo más corta y exitosa posible.