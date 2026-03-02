Germán Pezzella rompió el silencio sobre la renuncia de Marcelo Gallardo: "Me molesta aclararlo"

Además, Pezzella se refirió al clima de hostilidad que se vivió en el Monumental antes, durante y tras el triunfo frente a Banfield: "El enojo de los hinchas es entendible porque este club está acostumbrado a ganar y a ganar jugando bien".

Con estas palabras, el capitán sin cinta buscó cerrar la herida mediática y enfocar toda la energía en el proceso de transición que hoy lidera Marcelo Escudero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2028610561827582004&partner=&hide_thread=false "LO DE GALLARDO ES UN TEMA 100% DEPORTIVO. ME MOLESTA ACLARARLO POR TODAS LAS COSAS QUE SE HAN DICHO" Germán Pezzella habló en la previa del River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura.



Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TFwpZCSBz6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 2, 2026