Germán Pezzella rompió el silencio sobre la renuncia de Marcelo Gallardo: "Me molesta aclararlo"
El central campeón del mundo enfrentó los micrófonos para dar su versión sobre la salida del entrenador más ganador de la historia del club.
En la antesala del duelo de River ante Independiente Rivadavia en Mendoza, Germán Pezzella rompió el silencio para despejar los rumores de internas que rodearon la salida de Marcelo Gallardo y aprovechar para hacer una profunda autocrítica sobre el presente del equipo.
El defensor, que se encuentra en proceso de recuperación de su lesión, viajó para acompañar al plantel en este lunes de transición. Y enfrentó los micrófonos luego que trascendieran presuntas peleas entre el "Muñeco" y algunos referentes del plantel.
Visiblemente molesto por las versiones de un quiebre entre el plantel y el cuerpo técnico, Pezzella fue tajante al defender la integridad del grupo. "Fueron días duros. Me jode un poco aclarar eso, porque todas las historias que se han inventado atentan contra nuestra profesionalidad y calidad humana", disparó el campeón del mundo.
En diálogo con ESPN, el defensor aseguró que el vínculo con el "Muñeco" está "más allá de todo" y que los motivos del alejamiento fueron "estrictamente deportivos".
En tanto, lejos de buscar excusas, el central asumió la responsabilidad que le toca al plantel en la crisis de resultados que terminó con el ciclo más exitoso de la historia del club. "Somos responsables, no estuvimos a la altura de la situación y no cumplimos con las expectativas. No pudimos sacar esto adelante junto a Marcelo", admitió con crudeza.
Además, Pezzella se refirió al clima de hostilidad que se vivió en el Monumental antes, durante y tras el triunfo frente a Banfield: "El enojo de los hinchas es entendible porque este club está acostumbrado a ganar y a ganar jugando bien".
Con estas palabras, el capitán sin cinta buscó cerrar la herida mediática y enfocar toda la energía en el proceso de transición que hoy lidera Marcelo Escudero.
