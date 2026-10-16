Independiente Rivadavia vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" mendocina buscará recuperarse ante su gente para seguir en lo más alto de la Tabla Anual. Tigre, en tanto, viene de caer con Banfield y sumó su quinta derrota al hilo.
Independiente Rivadavia recibe a Tigre este sábado, desde las 17.30, en el estadio Bautista Gargantini, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, quien estará acompañado por los asistentes Diego Martín y Joaquín Badano. Además, Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
La "Lepra" mendocina buscará recuperarse luego de sufrir una dura derrota por 5-0 ante Rosario Central, en un resultado que frenó su camino en el campeonato. El conjunto dirigido por Alfredo Berti intentará hacerse fuerte en su estadio para volver a sumar y mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final y seguir en lo más alto de la Tabla Anual, que hasta el momento lidera con 52 unidades.
Por su parte, Tigre llega tras caer 2-1 ante Banfield como local, sumó su quinta derrota al hilo y no pudo acercarse a los puestos de playoffs. Por el momento, el elenco comandado por Diego Dabove se ubica en el decimosegundo puesto de la tabla, con 12 unidades. De esta manera, necesita imperiosamente una victoria en Mendoza si quiere mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente ronda del torneo.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Tigre por el Torneo Clausura - Zona B
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Rodrigo Atencio y Luis Sequeira. DT: Alfredo Berti.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
- Hora: 17:30.
- Estadio: Bautista Gargantini.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports.
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