Independiente Rivadavia vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La "Lepra" mendocina buscará recuperarse luego de sufrir una dura derrota por 5-0 ante Rosario Central, en un resultado que frenó su camino en el campeonato. El conjunto dirigido por Alfredo Berti intentará hacerse fuerte en su estadio para volver a sumar y mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final y seguir en lo más alto de la Tabla Anual, que hasta el momento lidera con 52 unidades.