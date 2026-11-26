Arruabarrena alcanzó una marca de Bianchi y quedó en la historia de Boca
El triunfo ante Independiente Rivadavia le permitió al Vasco llegar a 20 series eliminatorias ganadas como entrenador del Xeneize.
Boca atraviesa un gran momento deportivo y la victoria por 2-0 frente a Independiente Rivadavia, que le aseguró un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, dejó otro dato destacado: Rodolfo Arruabarrena igualó un récord histórico de Carlos Bianchi.
Con la clasificación conseguida en la Bombonera, el actual director técnico alcanzó las 20 series eliminatorias ganadas como director técnico del Xeneize, la misma cantidad que consiguió el Virrey durante sus ciclos en el club.
La diferencia está en la efectividad: el Vasco obtuvo esos 20 triunfos en 23 cruces, con apenas tres derrotas y un porcentaje de éxito del 87%. Bianchi, en cambio, necesitó 28 definiciones para alcanzar esa cifra, con ocho caídas.
Arruabarrena volvió a Boca y le cambió la cara
Desde su regreso a mediados de 2026, el entrenador consiguió prácticamente todos los objetivos que tuvo por delante. Se consagró en la Copa Sudamericana, ganó la Tabla Anual, llegó a la final de la Copa Argentina y ahora está entre los ocho mejores del Clausura. Además, acumula diez eliminatorias consecutivas ganadas.
El calendario le ofrece nuevas oportunidades para ampliar su registro. Este domingo, el conjunto azul y oro enfrentará a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final del Clausura, mientras que el miércoles 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense. También tiene por delante la Recopa Sudamericana y la Supercopa Internacional.
Consultado sobre la comparación con Bianchi, Arruabarrena evitó ponerse a la altura del histórico entrenador y destacó cuánto aprendió de él. "Sería irrespetuoso que me compare con Carlos. Es el mejor DT del club y no tengo ni el 2% de sabiduría ni de manejo del grupo. De Carlos me gusta el manejo de grupo, los que tienen pocos minutos son fundamentales y seguiremos jugando cada tres, cuatro días, tener jugadores preparados, es fundamental", expresó en conferencia de prensa.
Todos los mata mata de Rodolfo Arruabarrena en Boca
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18/09/2014 - Copa Sudamericana 2014 (segunda ronda): Boca 4-1 Rosario Central (resultado global).
23/10/2014 - Copa Sudamericana 2014 (octavos de final): Boca 1 (4)-(2) 1 Capiatá.
06/11/2014 - Copa Sudamericana 2014 (cuartos de final): Boca 5-1 Cerro Porteño (resultado global).
27/11/2014 - Copa Sudamericana 2014 (semifinal): Boca 0-1 River (resultado global).
28/01/2015 - Desempate por la clasificación a la Libertadores 2015: Boca 1-0 Vélez.
14/05/2015 - Copa Libertadores 2015 (octavos de final): Boca 0-1 River.
27/05/2015 - Copa Argentina 2015 (32avos de final): Boca 2-0 Huracán de Las Heras.
29/07/2015 - Copa Argentina 2015 (16avos de final): Boca 3-0 Banfield.
19/08/2015 - Copa Argentina 2015 (octavos de final): Boca 4-0 Guaraní Antonio Franco.
23/09/2015 - Copa Argentina 2015 (cuartos de final): Boca 2-1 Defensa y Justicia.
23/10/2015 - Copa Argentina 2015 (semifinal): Boca 2-0 Lanús.
04/11/2015 - Copa Argentina 2015 (final): Boca 2-0 Rosario Central.
10/02/2016 - Supercopa Argentina 2016 (final): Boca 0-4 San Lorenzo.
16/07/2026 - Copa Argentina 2026 (16avos de final): Boca 2-0 Sarmiento de Junín.
30/07/2026 - Copa Sudamericana 2026 (16avos de final): Boca 2 (4)-(3) 2 O'Higgins (resultado global).
18/08/2026 - Copa Sudamericana 2026 (octavos de final): Boca 7-1 Recoleta (resultado global).
02/09/2026 - Copa Argentina 2026 (octavos de final): Boca 0 (4)-(3) 0 Vélez.
15/09/2026 - Copa Sudamericana 2026 (cuartos de final): Boca 2-1 San Pablo (resultado global).
27/09/2026 - Copa Argentina 2026 (cuartos de final): Boca 3-2 Racing.
20/10/2026 - Copa Sudamericana 2026 (semifinal): Boca 3-2 Vasco da Gama (resultado global).
14/11/2026 - Copa Argentina 2026 (semifinal): Boca 3-0 Banfield.
21/11/2026 - Copa Sudamericana 2026 (final): Boca 2-0 Atlético Mineiro.
25/11/2026 - Torneo Clausura 2026 (octavos de final): Boca 2-0 Independiente Rivadavia.
Balance: 20 series ganadas y 3 perdidas.
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