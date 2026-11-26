Consultado sobre la comparación con Bianchi, Arruabarrena evitó ponerse a la altura del histórico entrenador y destacó cuánto aprendió de él. "Sería irrespetuoso que me compare con Carlos. Es el mejor DT del club y no tengo ni el 2% de sabiduría ni de manejo del grupo. De Carlos me gusta el manejo de grupo, los que tienen pocos minutos son fundamentales y seguiremos jugando cada tres, cuatro días, tener jugadores preparados, es fundamental", expresó en conferencia de prensa.

"NO TENGO NI UN 2% DE LA SABIDURÍA NI EL MANEJO DE GRUPO QUE TENÍA BIANCHI"



Rodolfo Arruabarrena, sobre las comparaciones con Carlos Bianchi luego de la victoria de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/zvJOk1E11Z — dataref (@dataref_ar) November 26, 2026

Todos los mata mata de Rodolfo Arruabarrena en Boca

18/09/2014 - Copa Sudamericana 2014 (segunda ronda): Boca 4-1 Rosario Central (resultado global).

23/10/2014 - Copa Sudamericana 2014 (octavos de final): Boca 1 (4)-(2) 1 Capiatá .

06/11/2014 - Copa Sudamericana 2014 (cuartos de final): Boca 5-1 Cerro Porteño (resultado global).

27/11/2014 - Copa Sudamericana 2014 (semifinal): Boca 0-1 River (resultado global).

28/01/2015 - Desempate por la clasificación a la Libertadores 2015: Boca 1-0 Vélez .

14/05/2015 - Copa Libertadores 2015 (octavos de final): Boca 0-1 River .

27/05/2015 - Copa Argentina 2015 (32avos de final): Boca 2-0 Huracán de Las Heras .

29/07/2015 - Copa Argentina 2015 (16avos de final): Boca 3-0 Banfield .

19/08/2015 - Copa Argentina 2015 (octavos de final): Boca 4-0 Guaraní Antonio Franco .

23/09/2015 - Copa Argentina 2015 (cuartos de final): Boca 2-1 Defensa y Justicia .

23/10/2015 - Copa Argentina 2015 (semifinal): Boca 2-0 Lanús .

04/11/2015 - Copa Argentina 2015 (final): Boca 2-0 Rosario Central .

10/02/2016 - Supercopa Argentina 2016 (final): Boca 0-4 San Lorenzo .

16/07/2026 - Copa Argentina 2026 (16avos de final): Boca 2-0 Sarmiento de Junín .

30/07/2026 - Copa Sudamericana 2026 (16avos de final): Boca 2 (4)-(3) 2 O'Higgins (resultado global).

18/08/2026 - Copa Sudamericana 2026 (octavos de final): Boca 7-1 Recoleta (resultado global).

02/09/2026 - Copa Argentina 2026 (octavos de final): Boca 0 (4)-(3) 0 Vélez .

15/09/2026 - Copa Sudamericana 2026 (cuartos de final): Boca 2-1 San Pablo (resultado global).

27/09/2026 - Copa Argentina 2026 (cuartos de final): Boca 3-2 Racing .

20/10/2026 - Copa Sudamericana 2026 (semifinal): Boca 3-2 Vasco da Gama (resultado global).

14/11/2026 - Copa Argentina 2026 (semifinal): Boca 3-0 Banfield .

21/11/2026 - Copa Sudamericana 2026 (final): Boca 2-0 Atlético Mineiro .

25/11/2026 - Torneo Clausura 2026 (octavos de final): Boca 2-0 Independiente Rivadavia.

Balance: 20 series ganadas y 3 perdidas.