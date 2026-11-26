Independiente Rivadavia apuntó contra Lobo Medina tras la eliminación ante Boca: "No necesita..."
Independiente Rivadavia cuestionó a Lobo Medina tras caer 2-0 con Boca: reclamó la roja a Lozano, que dio la asistencia del segundo gol.
Independiente Rivadavia se fue de la Bombonera eliminado y con bronca contra el árbitro Luis Lobo Medina. Tras la derrota 2-0 ante Boca por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, los jugadores de la Lepra cuestionaron sus fallos, en especial el planchazo de Leandro Lozano sobre Matías Fernández, que para ellos era expulsión.
El reclamo tiene peso porque el lateral derecho siguió en cancha y en el segundo tiempo dio la asistencia para el gol de Miguel Merentiel, el 2-0 definitivo a los 7 minutos. El capitán del equipo mendocino, Álex Arce, opinó que el juez "tampoco ayudó" y lanzó una frase picante: "Boca no necesita estas cosas".
El delantero paraguayo aseguró que la infracción de Lozano era para roja y que esa decisión hubiera cambiado el partido. El atacante terminó amonestado por una patada sobre Leandro Paredes, en otra jugada confusa: en un primer momento, Lobo Medina le había mostrado la amarilla a Elordi.
IMPORTANTE: Boca-Gimnasia cambia de horario: por qué se adelantaron los cuartos del Clausura
El 1-0 llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Lobo Medina no había cobrado nada, pero fue llamado por José Carreras, a cargo del VAR, y tras revisar la jugada sancionó mano de Ezequiel Bonifacio, que estaba de espaldas. Paredes cambió el penal por gol con un remate al ángulo.
Bonifacio explicó en zona mixta que la pelota le pegó en el tríceps y no en el brazo, y cuestionó que en el VAR la imagen se congelara cuando la pelota ya estaba pasando: "Ya no sabés cuál es el criterio". Sin embargo, el defensor no le cargó la derrota al árbitro y habló de la necesidad de una autocrítica personal y grupal.
La actuación del juez también fue tema en la transmisión de ESPN. El relator Sebastián Vignolo ironizó con la cantidad de veces que Lobo Medina tuvo que ir al monitor, y el comentarista Gustavo López fue tajante: "Le manejan el partido por el VAR".
Qué viene para Boca en el Torneo Clausura 2026
Con la clasificación, Boca, que venía de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo 29 de noviembre a las 22 en la Bombonera, por los cuartos de final del Clausura.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario