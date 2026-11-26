Bonifacio explicó en zona mixta que la pelota le pegó en el tríceps y no en el brazo, y cuestionó que en el VAR la imagen se congelara cuando la pelota ya estaba pasando: "Ya no sabés cuál es el criterio". Sin embargo, el defensor no le cargó la derrota al árbitro y habló de la necesidad de una autocrítica personal y grupal.

La actuación del juez también fue tema en la transmisión de ESPN. El relator Sebastián Vignolo ironizó con la cantidad de veces que Lobo Medina tuvo que ir al monitor, y el comentarista Gustavo López fue tajante: "Le manejan el partido por el VAR".

Qué viene para Boca en el Torneo Clausura 2026

Con la clasificación, Boca, que venía de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo 29 de noviembre a las 22 en la Bombonera, por los cuartos de final del Clausura.