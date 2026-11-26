A menos de tres semanas de las elecciones, previstas para el próximo 13 de diciembre, el hecho generó preocupación entre los candidatos que competirán por la presidencia del Rojo. Gaudio utilizó sus redes sociales para expresar su indignación por lo sucedido y cuestionó el clima que rodea al proceso electoral. "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí", escribió el exdeportista.