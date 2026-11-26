Elecciones en Independiente: aparecieron amenazas contra Gastón Gaudio y su familia
Una bandera intimidatoria apareció en la Avenida Mitre de Avellaneda y generó una fuerte reacción del extenista y de otros candidatos a presidente del club.
La campaña electoral de Independiente quedó atravesada por un grave episodio de violencia. Una bandera con amenazas dirigidas a Gastón Gaudio y a sus hijos apareció en la Avenida Mitre, en Avellaneda, y provocó el repudio del extenista y de otros aspirantes a conducir la institución.
A menos de tres semanas de las elecciones, previstas para el próximo 13 de diciembre, el hecho generó preocupación entre los candidatos que competirán por la presidencia del Rojo. Gaudio utilizó sus redes sociales para expresar su indignación por lo sucedido y cuestionó el clima que rodea al proceso electoral. "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí", escribió el exdeportista.
Además, dejó un mensaje sobre los límites que deben respetarse durante la campaña: "En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".
Los candidatos de Independiente que se solidarizaron con Gastón Gaudio
El episodio también despertó la reacción de Luciano Nakis, otro de los candidatos a presidente, quien manifestó su solidaridad con Gaudio y su familia. "Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así. Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia", expresó.
Por su parte, Quique Sacco también condenó las amenazas y remarcó la importancia de mantener los valores del club por encima de las diferencias políticas. "Independiente es un club de familias y de valores. La violencia no tiene lugar entre nosotros", sostuvo.
Luego agregó: "Hay límites que jamás se pueden cruzar y principios que están por encima de cualquier elección. Podemos tener distintas ideas sobre el futuro de Independiente, pero nos une el amor por el mismo club". Finalmente, el periodista recordó que los candidatos no son enemigos y cerró con un mensaje de apoyo: "Mi solidaridad y un abrazo enorme a Gastón Gaudio y su familia".
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