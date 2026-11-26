Duki contó por qué dejó de ser hincha de Independiente y se acercó a Boca
Duki reconoció que dejó de seguir a Independiente, contó que hoy se siente "bosterizado" y reveló el rol que tuvo Juan Román Riquelme.
Duki, uno de los artistas más escuchados de la música urbana argentina, sorprendió a los hinchas de Independiente al confesar que ya no sigue al club de Avellaneda y que hoy siente afinidad por Boca. El cantante, que años atrás se había declarado fanático del Rojo, explicó el cambio en una entrevista con el ciclo Entre Series.
El trapero contó que fue hincha del Rojo de muy chico, pero que después se alejó del fútbol. Para mostrar cuánto se había desconectado, exageró que no ve un partido de Independiente "hace 40 años".
Esa distancia con el club de Avellaneda dejó lugar a otra cosa. Según explicó, el acercamiento al Xeneize llegó de la mano de sus amigos, que lo presionaron hasta llevarlo a la cancha.
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Duki contó que la experiencia en el estadio lo impactó: describió la llegada, las cuadras repletas de gente y el clima del partido como algo "distinto", y aseguró que la pasó "increíble".
En esa visita apareció Juan Román Riquelme, presidente de Boca, una figura que el artista admira desde hace años. Duki recordó que lo seguía desde su etapa en el Villarreal de España, un equipo que le encantaba, y que siempre lo admiró "por el fútbol". El encuentro terminó con una invitación a comer un asado, que para el cantante selló su simpatía por el club de la Ribera.
Pese al cambio, el artista no se presentó como un fanático nuevo del Xeneize. Aclaró que hoy no es hincha de ningún club en particular, aunque admitió que se siente "más bosterizado". La frase despertó todo tipo de reacciones en redes, entre hinchas de Boca que celebraron la noticia y simpatizantes del Rojo que le reprocharon el cambio.
La confesión llega en un momento de enorme exposición para Duki, que en los últimos años se consolidó como una de las figuras más convocantes de la música nacional y que ahora suma a Boca entre sus afinidades públicas, de la mano de un Riquelme al que define como uno de sus ídolos futbolísticos.
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