En esa visita apareció Juan Román Riquelme, presidente de Boca, una figura que el artista admira desde hace años. Duki recordó que lo seguía desde su etapa en el Villarreal de España, un equipo que le encantaba, y que siempre lo admiró "por el fútbol". El encuentro terminó con una invitación a comer un asado, que para el cantante selló su simpatía por el club de la Ribera.

Pese al cambio, el artista no se presentó como un fanático nuevo del Xeneize. Aclaró que hoy no es hincha de ningún club en particular, aunque admitió que se siente "más bosterizado". La frase despertó todo tipo de reacciones en redes, entre hinchas de Boca que celebraron la noticia y simpatizantes del Rojo que le reprocharon el cambio.

La confesión llega en un momento de enorme exposición para Duki, que en los últimos años se consolidó como una de las figuras más convocantes de la música nacional y que ahora suma a Boca entre sus afinidades públicas, de la mano de un Riquelme al que define como uno de sus ídolos futbolísticos.