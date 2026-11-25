Una chicana de Boca a Independiente se robó todas las miradas en la previa del cruce ante Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en La Bombonera. Aprovechando la visita del conjunto mendocino y tras haber conquistado recientemente la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el club de la Ribera desplegó sobre el césped un mosaico de lonas gigantes con sus conquistas internacionales acompañadas por una bandera central con la frase "El que más copas ganó".