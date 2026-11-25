La chicana de Boca a Independiente: "El que más copas ganó"
Boca montó una impactante puesta en escena aérea sobre el campo de juego exhibiendo todos sus trofeos internacionales y la leyenda "El que más copas ganó".
Una chicana de Boca a Independiente se robó todas las miradas en la previa del cruce ante Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en La Bombonera. Aprovechando la visita del conjunto mendocino y tras haber conquistado recientemente la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el club de la Ribera desplegó sobre el césped un mosaico de lonas gigantes con sus conquistas internacionales acompañadas por una bandera central con la frase "El que más copas ganó".
El despliegue aéreo de Boca en La Bombonera y el mensaje al "Rey de Copas"
IMPORTANTE: Sandra Pettovello habilitó el formulario P.S 6.236 para que jubilados de Anses reclamen aumentos no pagados
Con las tribunas colmadas y la iluminación del estadio focalizada sobre el campo de juego, la puesta en escena —captada desde el aire— apuntó directamente contra el histórico apodo del club de Avellaneda mediante una exhibición visual de su palmarés continental y mundial:
-
Dieciocho trofeos internacionales sobre el césped: a lo largo y ancho del campo se extendieron dieciocho estandartes individuales azul y oro con el escudo del club, la silueta de cada trofeo y el año de obtención, incluyendo las Copas Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), las Copas Intercontinentales (1977, 2000 y 2003), las Copas Sudamericanas (2004, 2005 y la reciente edición 2026), las Recopas Sudamericanas (1990, 2005, 2006 y 2008), la Supercopa Sudamericana (1989), la Copa Master (1992) y la Copa de Oro Nicolás Leoz (1993).
La bandera central: en el medio del campo de juego, justo entre las filas de trofeos y junto al círculo central, se desplegó una lona horizontal con la leyenda "EL QUE MÁS COPAS GANÓ", reforzando la disputa simbólica por la supremacía internacional en el fútbol argentino en la antesala del encuentro nocturno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario