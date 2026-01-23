Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Independiente y Estudiantes a este duelo

Independiente inicia el año con la urgencia de centrar sus esfuerzos en el plano local, tras no haber conseguido el boleto a la Copa Sudamericana. Con el objetivo de cortar una sequía de 24 años sin títulos de liga, sumó a sus filas a Ignacio Malcorra, quien llega libre desde Rosario Central.

El equipo de Gustavo Quinteros mostró un nivel sólido durante su preparación en la Serie Río de La Plata, donde encadenó victorias consecutivas ante Alianza Lima (2-1), Everton (5-3) y Montevideo Wanderers (2-0).

Por el lado de Estudiantes, el estreno será en condición de vigente campeón tras su exitosa temporada 2025, en la que se coronó en el Clausura por penales ante Racing y luego obtuvo el Trofeo de Campeones frente a Platense.

El "Pincha" llega con ritmo oficial luego de golear este lunes 4-0 a Ituzaingó por los 32vos de final de la Copa Argentina. Para reforzar un ataque ya consolidado, la dirigencia concretó la llegada de Adolfo Gaich, quien busca recuperar su mejor versión goleadora bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.