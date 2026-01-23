Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Resultado en vivo
El "Rojo" recibe al flamante campeón defensor del torneo, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha.
En uno de los partidos más convocantes de la jornada, el renovado Independiente recibe al campeón defensor Estudiantes de La Plata, este viernes en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América, con arbitraje de Nazareno Arasa. Se podrá ver por ESPN Premium.
