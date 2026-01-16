Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para fanáticos del fútbol con muy buena comida
La Caldera Resto se destaca por sus platos abundantes, ambiente familiar y precios accesibles, un clásico que une fútbol, historia y gastronomía.
En Buenos Aires, La Caldera Resto se ganó un lugar entre los bodegones porteños, combinando platos abundantes, ambiente familiar y pasión por el fútbol. Entre fotos, camisetas y trofeos firmados por ídolos de Independiente, este restaurante ofrece una experiencia única que une historia, tradición y gastronomía casera, ideal para quienes buscan comer bien mientras disfrutan de un entorno auténtico y cálido.
Las especialidades de La Caldera Resto
La carta del restaurante propone platos clásicos porteños con porciones generosas pensadas para compartir:
- Tortilla rellena de jamón, queso, provoleta y morrón – $16.500, tierna y dorada, perfecta para arrancar la comida o compartir entre dos.
- Gran bife "La Caldera" – $30.500, con salsa criolla, muzza, panceta y papas salteadas con verdeo y cherry, ideal para compartir.
- Milanesa Bochini – $30.500, homenaje al ídolo rojo, con cherry confitado, dos huevos fritos, pesto y provolone, rinde para dos o tres personas.
- Vacío a la portuguesa – $30.500, cocido durante cuatro horas, tierno y jugoso, reflejando la dedicación del equipo de cocina.
Además de la comida, el restaurante ofrece un ambiente familiar, donde los mozos recuerdan los pedidos, se celebran reuniones y previas de partidos, y se mantiene viva la esencia de los bodegones tradicionales de Buenos Aires.
Dónde queda La Caldera Resto
El local principal se encuentra sobre Avenida Boyacá 470, en el barrio de Flores, dentro de la sede del Club Atlético Independiente. Este espacio combina gastronomía casera con un entorno cargado de historia y pasión futbolera. Además, quienes viven en el sur del conurbano pueden disfrutar de su sede en Avellaneda, con la misma calidad, sabor y espíritu rojo en cada rincón.
Cómo llegar a La Caldera Resto
Desde cualquier punto de Buenos Aires, el acceso a Flores es sencillo y rápido, ya sea en auto o transporte público. La sede de Avellaneda también se encuentra bien conectada, permitiendo que visitantes del conurbano puedan acercarse fácilmente y disfrutar de comida abundante, platos caseros y un ambiente cálido sin complicaciones.
