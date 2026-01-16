Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para fanáticos del fútbol con muy buena comida

Embed - La Caldera Restó en Instagram: "En casa siempre te atendemos como un Rey (o Reina) Con quien venís esta semana? Te esperamos en Boyacá o Mitre. Reservá tu mesita!" View this post on Instagram

Dónde queda La Caldera Resto

El local principal se encuentra sobre Avenida Boyacá 470, en el barrio de Flores, dentro de la sede del Club Atlético Independiente. Este espacio combina gastronomía casera con un entorno cargado de historia y pasión futbolera. Además, quienes viven en el sur del conurbano pueden disfrutar de su sede en Avellaneda, con la misma calidad, sabor y espíritu rojo en cada rincón.