Continúan las sanciones de Aprevide para Independiente tras los disturbios ante la U de Chile
A horas del debut en el Apertura 2026, el organismo bonaerense confirmó que no habrá cambios en el operativo de seguridad y que siguen vigentes las sanciones tras los incidentes ante la Universidad de Chile.
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) ratificó que continúan vigentes las sanciones impuestas tras los incidentes del año pasado frente a Universidad de Chile, por lo que el panorama en materia de seguridad en el estadio de Independiente no tendrá cambios en el inicio de la competencia oficial.
En la antesala del debut del Rojo en el Torneo Apertura 2026, y a pocas horas de que vuelva a rodar la pelota, la cuestión vinculada a los accesos y al comportamiento del público fue abordada en una reunión de Seguridad realizada este martes.
Allí quedó claro que no habrá modificaciones en el esquema vigente y que las restricciones aplicadas tras aquel episodio internacional seguirán tal como fueron dispuestas.
Desde el organismo bonaerense dejaron en claro que el operativo definido luego de los hechos ocurridos en el encuentro ante la Universidad de Chile se mantendrá sin excepciones ni flexibilizaciones, con el objetivo de preservar el orden y evitar situaciones de riesgo en las tribunas. En ese marco, de este modo, sigue prohibido el ingreso de bombos, instrumentos musicales, banderas de gran porte, tirantes y telones vinculados a la barra brava.
La decisión alcanza de manera directa a los sectores Norte y Sur del estadio, tanto en las zonas bajas como en las altas, por una disposición expresa de Aprevide, que considera esas ubicaciones como sensibles dentro del esquema general de prevención.
Según explicaron fuentes de los propios organismos de seguridad, la continuidad de la medida responde a la necesidad de sostener un control preventivo más estricto en los espacios catalogados como de mayor riesgo. La única salvedad prevista es la posibilidad de que ingresen banderas de tamaño reducido pertenecientes a hinchas particulares, siempre y cuando no tengan ningún tipo de vínculo con la barra organizada.
