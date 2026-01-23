Continúan las sanciones de Aprevide para Independiente tras los disturbios ante la U de Chile

La decisión alcanza de manera directa a los sectores Norte y Sur del estadio, tanto en las zonas bajas como en las altas, por una disposición expresa de Aprevide, que considera esas ubicaciones como sensibles dentro del esquema general de prevención.

Según explicaron fuentes de los propios organismos de seguridad, la continuidad de la medida responde a la necesidad de sostener un control preventivo más estricto en los espacios catalogados como de mayor riesgo. La única salvedad prevista es la posibilidad de que ingresen banderas de tamaño reducido pertenecientes a hinchas particulares, siempre y cuando no tengan ningún tipo de vínculo con la barra organizada.