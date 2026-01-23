Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Estudiantes
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026.
En uno de los partidos más convocantes de la jornada, el renovado Independiente recibe al campeón defensor Estudiantes de La Plata, este viernes en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América, con arbitraje de Nazareno Arasa. Se podrá ver por ESPN Premium.
Independiente inicia el año con la urgencia de centrar sus esfuerzos en el plano local, tras no haber conseguido el boleto a la Copa Sudamericana. Con el objetivo de cortar una sequía de 24 años sin títulos de liga, sumó a sus filas a Ignacio Malcorra, quien llega libre desde Rosario Central.
Por el lado de Estudiantes, el estreno será en condición de vigente campeón tras su exitosa temporada 2025, en la que se coronó en el Clausura por penales ante Racing y luego obtuvo el Trofeo de Campeones frente a Platense.
Formaciones de Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral o Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Estudiantes: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
