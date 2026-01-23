Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Estudiantes

Formaciones de Independiente vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral o Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Cómo ver en vivo Independiente vs. Estudiantes

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.