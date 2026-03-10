Independiente vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Unión, por su parte, llega a Avellaneda con la ilusión de sostener su gran presente. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de derrotar 2-1 a Instituto y atraviesa una racha positiva que incluye tres victorias consecutivas. Ese rendimiento le permitió escalar hasta el tercer lugar de la Zona A con 14 unidades, apenas una más que Independiente.

cancha independiente Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Con ese panorama, el Tatengue intentará sumar en condición de visitante para consolidarse entre los protagonistas del grupo. El duelo promete ser intenso, ya que ambos equipos necesitan los puntos para seguir firmes en la pelea por la clasificación y continuar alimentando sus aspiraciones en el torneo.

Independiente vs. Unión: probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente vs. Unión: otros datos

Hora: 19.45.

19.45. Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Fabrizio Llobet.

Fabrizio Llobet. TV: TNT Sports Premium.