Independiente vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Rojo recibe al Tatengue en un partido que enfrenta a dos equipos que pelean en los primeros puestos de la Zona A.
Independiente y Unión protagonizarán este martes un enfrentamiento de alto voltaje en Avellaneda por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:45 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y tendrá frente a frente a dos equipos que atraviesan un momento competitivo dentro de la Zona A. Tanto el Rojo como el Tatengue buscan mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.
El equipo conducido por Gustavo Quinteros llega a este compromiso luego de haber recuperado la sonrisa en la última jornada. Tras un pequeño bache en el que había sufrido una derrota y un empate en Mendoza frente a Independiente Rivadavia y Gimnasia respectivamente, el conjunto de Avellaneda volvió a sumar de a tres. En su último partido derrotó 2-0 a Central Córdoba en los minutos finales.
Los goles de aquella victoria fueron obra de Gabriel Ávalos e Iván Marcone, quienes definieron un encuentro que parecía encaminado al empate. Ese triunfo le permitió a Independiente ubicarse en el cuarto puesto de la Zona A con 13 puntos, manteniéndose dentro del lote de equipos que pelean por avanzar a la siguiente fase del torneo.
Para este compromiso, el entrenador recuperará a una pieza importante en la defensa. Sebastián Valdéz cumplió su fecha de suspensión y tiene grandes chances de volver a integrar la formación titular. También podría regresar desde el inicio Santiago Montiel, quien sumó minutos en el último partido ante el Ferroviario y aparece como una alternativa ofensiva para reforzar el ataque.
En cuanto al movimiento del plantel, una de las novedades recientes fue la salida de Walter Mazzantti. El delantero, que no logró convertir ni asistir en 19 presentaciones con la camiseta del club, fue cedido a préstamo a Newell’s en busca de continuidad y un nuevo impulso en su carrera.
Unión, por su parte, llega a Avellaneda con la ilusión de sostener su gran presente. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de derrotar 2-1 a Instituto y atraviesa una racha positiva que incluye tres victorias consecutivas. Ese rendimiento le permitió escalar hasta el tercer lugar de la Zona A con 14 unidades, apenas una más que Independiente.
Con ese panorama, el Tatengue intentará sumar en condición de visitante para consolidarse entre los protagonistas del grupo. El duelo promete ser intenso, ya que ambos equipos necesitan los puntos para seguir firmes en la pelea por la clasificación y continuar alimentando sus aspiraciones en el torneo.
Independiente vs. Unión: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Independiente vs. Unión: otros datos
- Hora: 19.45.
- Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: TNT Sports Premium.
