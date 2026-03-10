Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Unión por el Torneo Apertura 2026
Por la próxima fecha del Torneo Apertura 2026, Independiente y Unión protagonizarán este martes a las 19:45 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini un enfrentamiento de alto voltaje en Avellaneda.
Tras un pequeño bache en el que había sufrido una derrota y un empate en Mendoza frente a Independiente Rivadavia y Gimnasia respectivamente, el conjunto de Avellaneda volvió a sumar de a tres. En su último partido derrotó 2-0 a Central Córdoba en los minutos finales. Ese triunfo le permitió a Independiente ubicarse en el cuarto puesto de la Zona A con 13 puntos, manteniéndose dentro del lote de equipos que pelean por avanzar a la siguiente fase del torneo.
Unión, por su parte, llega a Avellaneda con la ilusión de sostener su gran presente. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de derrotar 2-1 a Instituto y atraviesa una racha positiva que incluye tres victorias consecutivas. Ese rendimiento le permitió escalar hasta el tercer lugar de la Zona A con 14 unidades, apenas una más que el Rojo.
Formaciones de Independiente vs. Unión por el Torneo Apertura 2026
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario