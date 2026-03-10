Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Unión

Tras un pequeño bache en el que había sufrido una derrota y un empate en Mendoza frente a Independiente Rivadavia y Gimnasia respectivamente, el conjunto de Avellaneda volvió a sumar de a tres. En su último partido derrotó 2-0 a Central Córdoba en los minutos finales. Ese triunfo le permitió a Independiente ubicarse en el cuarto puesto de la Zona A con 13 puntos, manteniéndose dentro del lote de equipos que pelean por avanzar a la siguiente fase del torneo.