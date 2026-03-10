El costoso paso de Walter Mazzantti por Independiente: cuatro mil dólares por minuto jugado
El delantero dejó el Rojo para sumarse a Newell’s a préstamo, pero su breve etapa en Avellaneda dejó números llamativos. Su participación terminó siendo una de las inversiones más caras del club.
Walter Mazzantti cerró su etapa en Independiente tras acordarse su préstamo a Newell’s, que abonó 200 mil dólares para contar con el delantero hasta diciembre. Con esta operación, el club de Avellaneda decidió desprenderse de un futbolista por el que había realizado una fuerte inversión apenas unos meses antes, pero que nunca logró consolidarse en el equipo ni justificar el gasto realizado por su fichaje.
El extremo de 29 años había llegado al Rojo en julio de 2025 con expectativas altas. En aquel momento se trataba de una de las figuras destacadas de Huracán, equipo dirigido por Frank Darío Kudelka, y su rendimiento había despertado el interés de varios clubes importantes del fútbol argentino. Incluso Boca había evaluado la posibilidad de incorporarlo, pero finalmente fue Independiente quien se quedó con su pase.
La dirigencia encabezada por Néstor Grindetti desembolsó aproximadamente 3,5 millones de dólares por la ficha del atacante, apostando a que su desequilibrio ofensivo pudiera potenciar el ataque del equipo. Sin embargo, el buen nivel que había mostrado en el Globo nunca logró trasladarse al conjunto de Avellaneda.
Durante los poco más de seis meses que permaneció en el club, Mazzantti disputó 19 partidos oficiales con la camiseta de Independiente. En ese período no consiguió convertir goles ni aportar asistencias, algo que terminó generando cuestionamientos en torno a su rendimiento. Su única conquista llegó en un encuentro amistoso frente a Everton, un dato que refleja las dificultades que tuvo para destacarse en la competencia oficial.
Las estadísticas de su paso por el club dejan números llamativos. Si se toma en cuenta el monto de su transferencia y la cantidad de partidos que jugó, Independiente terminó pagando cerca de 184.210 dólares por cada encuentro en el que el futbolista sumó minutos. Una cifra elevada que evidencia lo costoso que resultó el intento de incorporación.
Pero el dato más impactante aparece al analizar su tiempo efectivo dentro del campo de juego. Mazzantti acumuló 875 minutos en total durante sus 19 presentaciones, y apenas en dos oportunidades logró completar los 90 minutos. Esa cifra implica que el club terminó pagando cerca de 4 mil dólares por cada minuto que el delantero estuvo en cancha.
Ahora el atacante buscará relanzar su carrera en Rosario, donde volverá a ser dirigido por Kudelka, el entrenador que mejor supo potenciar su rendimiento. Allí esperan que pueda recuperar la versión que lo convirtió en uno de los delanteros más peligrosos del fútbol argentino, especialmente en un equipo que necesita resultados urgentes para salir del fondo de la Tabla Anual. La pregunta que queda abierta es si logrará reencontrarse con ese nivel que lo llevó a ser una de las apuestas más importantes del mercado de pases.
