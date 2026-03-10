El costoso paso de Walter Mazzantti por Independiente: cuatro mil dólares por minuto jugado

walter mazzantti

Pero el dato más impactante aparece al analizar su tiempo efectivo dentro del campo de juego. Mazzantti acumuló 875 minutos en total durante sus 19 presentaciones, y apenas en dos oportunidades logró completar los 90 minutos. Esa cifra implica que el club terminó pagando cerca de 4 mil dólares por cada minuto que el delantero estuvo en cancha.

Ahora el atacante buscará relanzar su carrera en Rosario, donde volverá a ser dirigido por Kudelka, el entrenador que mejor supo potenciar su rendimiento. Allí esperan que pueda recuperar la versión que lo convirtió en uno de los delanteros más peligrosos del fútbol argentino, especialmente en un equipo que necesita resultados urgentes para salir del fondo de la Tabla Anual. La pregunta que queda abierta es si logrará reencontrarse con ese nivel que lo llevó a ser una de las apuestas más importantes del mercado de pases.