La reflexión de Gastón Edul ante la llegada de Tevez a Independiente

Con este panorama Gastón Edul, quién se encuentra realizando la cobertura del Inter Miami en la previa de las semifinales de la US Open Cup, hizo una reflexión acerca del duro momento que le toca atravesar a Independiente, hoy en zona de descenso por puntos en la tabla general anual.

"Los dirigentes son lamentables y llevaron a Independiente a esta situación. Cuando estás en esta situación, que es cara o cruz, ni Carlos Tevez ni Walter Erviti te garantizan nada. Es tirar una moneda al aire. No sabían a quién cerrar porque no pueden cerrar a nadie", expresó el periodista, quien realizó la cobertura del Rojo durante cuatro años para TyC Sports.

Y agregó: "Lo único que se valora de Tevez es que podés llegar por influencia política a un lugar, pero después la cara la pone él. Entonces, más coraje que otros que están identificados tuvo, sea buen técnico o no. La gente de Independiente está enojada con todos, y Tevez no tiene identificación alguna con el club. Pero bueno, no es culpa de la gente".

GASTÓN EDUL Y SU DESCARGO EN LAS REDES SOCIALES