Qué dijo Domingo Blanco tras callar a hinchas de Independiente

Qué dijo Domingo Blanco tras callar a los hinchas de Independiente

"El gesto fue para los que me amenazaron con pegarme un tiro. No para el hincha, que si lo tomó a mal, le pido disculpas y le digo que me equivoqué", sostuvo el volante, una vez finalizado el cotejo y consumada la clasificación a 16vos. de final del 'Rojo', a través de la vía de los penales.