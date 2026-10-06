Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Xeneize", por su parte, llega también en alza luego de superar 3-0 a Unión en La Bombonera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena suma 20 unidades y ocupa el cuarto puesto de la zona, a cinco puntos del líder Instituto. De esta manera, una victoria en tierras cordobesas le permitiría reducir la diferencia y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.