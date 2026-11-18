Instituto repasó su historia con cada lanzamiento del GTA VI y se volvió viral
A horas del estreno de GTA 6, Instituto repasó en redes cómo eran sus camisetas en cada lanzamiento de la saga, desde 1997 hasta 2026.
El estreno de GTA 6 también llegó al fútbol argentino. Instituto Atlético Central Córdoba publicó en Instagram un carrusel que une su historia con la saga Grand Theft Auto: una foto del club por cada año en que salió un juego, desde 1997 hasta 2026.
Las camisetas de Instituto en cada GTA
El posteo tiene ocho placas, cada una con el año y el logo del juego correspondiente:
- 1997 (GTA): la clásica albirroja a bastones, de manga larga y marca Umbro.
- 1999 (GTA 2): la alternativa azul de Diadora, con publicidad de Lotería de Córdoba y Provencred.
- 2001 (GTA III): en vez de una camiseta, aparece Gerardo Martino con una campera de Diadora en una práctica.
- 2002 (Vice City): otra vez los bastones rojos y blancos, con una pelota Penalty en primer plano.
- 2004 (San Andreas): una noche de festejo en el ascenso, con Héctor "Chulo" Rivoira en andas de los hinchas en un estadio lleno.
- 2008 (GTA IV): la camiseta roja con detalles blancos y el sponsor de un banco cordobés, en un festejo de gol.
- 2013 (GTA V): Ramón Wanchope Ábila besa el escudo ante una bandera de la Filial Buenos Aires.
- 2026 (GTA VI): la camiseta actual, a bastones, con Giuliano Cerato festejando.
IMPORTANTE: Cuánto cuesta comprar el GTA VI en Argentina
Cuándo sale GTA 6 en Argentina
GTA 6 sale en Argentina el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00, es decir, a la medianoche de este miércoles 18.
- Plataformas: PlayStation 5 (incluida la PS5 Pro) y Xbox Series X|S. Por ahora no hay versión para PC confirmada para el lanzamiento.
- Precarga: la descarga digital anticipada está habilitada desde el 10 de noviembre.
- Espacio: el juego ocupa hasta 212 GB.
- Ediciones: Estándar y Ultimate, en las tiendas digitales oficiales.
Entre GTA V y GTA VI pasaron 13 años, la espera más larga de la saga. Instituto la resumió en dos fotos.
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