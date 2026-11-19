Instituto vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Gloria" accedió a esta instancia tras finalizar en lo más alto de la Zona A. Huracán, en tanto, consiguió la clasificación en la última jornada.
Instituto y Huracán juegan este domingo, desde las 22, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará a partido único y definirá uno de los clasificados a los cuartos de final. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
La "Gloria" afronta los playoffs después de completar una muy buena fase regular: terminó en lo más alto de la Zona A con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y dos derrotas. Además, consiguió mantener su invicto en el Monumental Presidente Perón durante la primera etapa del campeonato.
De esta manera, Instituto, que viene de empatar con Newell's en Córdoba, buscará recuperar su mejor versión para aprovechar la ventaja deportiva que consiguió con el primer puesto de su grupo.
Por su parte, el "Globo" terminó octavo en la Zona B con 22 unidades y logró meterse entre los 16 mejores del certamen en la última fecha. El equipo conducido por Diego Martínez llega después de vencer 2-0 a Argentinos Juniors en La Paternal, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs.
Formaciones de Instituto vs. Huracán por el Torneo Clausura
- Instituto: Marcos Ledesma; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Giuliano Cerato; Juan Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.
- Huracán: Hernán Galíndez; Máximo Palazzo, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, César Ibáñez; Facundo Waller, Rodrigo Fernández; Facundo Kalinger, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
-
Hora: 22:00.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario