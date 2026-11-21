¡¡LA GRAN FIGURA DEL ROJO DE JADSON VIERA!! Maxi Meza se hizo cargo de la pena máxima, engañó al chileno Cortés con mucha calidad y selló su doblete para que Independiente le gane 2-1 a Argentinos Juniors y se meta en cuartos de final del #TorneoClausura. pic.twitter.com/rhe9Of1qeQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

El "Bicho" llegaba a esta instancia después de finalizar en el segundo puesto de la Zona B, con una campaña que le permitió asegurarse la localía en los octavos de final. El equipo dirigido por Nicolás Diez no pudo recuperarse de la derrota por 2-0 ante Huracán en la última fecha de la fase regular y volvió a quedar eliminado del certamen.