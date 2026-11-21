Independiente dio el golpe en La Paternal y eliminó a Argentinos Juniors del Torneo Clausura
De visita, el "Rojo" se impuso 2-0 y logró meterse en los cuartos de final del certamen, donde ya esperaba Vélez.
Argentinos Juniors cayó este sábado ante Independiente, que dio el golpe y se impuso 2-1 de visitante en el estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Maxi Meza fue la gran figura de la tarde con un doblete, el primero para abrir la cuenta a los 40 minutos del primer tiempo y el segundo de penal a 15 minutos del cierre. En el inicio de la segunda parte, Porcel igualaba transitoriamente la historia.
El "Bicho" llegaba a esta instancia después de finalizar en el segundo puesto de la Zona B, con una campaña que le permitió asegurarse la localía en los octavos de final. El equipo dirigido por Nicolás Diez no pudo recuperarse de la derrota por 2-0 ante Huracán en la última fecha de la fase regular y volvió a quedar eliminado del certamen.
Por su parte, el elenco de Avellaneda, que terminó séptimo en la Zona A, venía de vencer 2-1 a Deportivo Riestra y logró prolongar su buen cierre de la primera etapa con un triunfo como visitante que le permió meterse entre los mejores ocho del certamen.
Con este resultado, el "Rojo" logró meterse en los cuartos de final, donde se enfrentará a Vélez, que eliminó por penales a Belgrano.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Independiente por el Torneo Clausura
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Franco Vázquez; Facundo Gutiérrez, Nicolás Oroz, Facundo Carrizo; Gastón Verón, Diego Porcel y Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.
- Independiente: Santiago Mele; Juan Arrayago, Sebastián Valdez, Nahuel Banegas, Santiago Arias; Mateo Pérez, Maximiliano Meza, Iván Marcone; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Josías Palais. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
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Horario: 17:00.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Jorge Baliño.
VAR: Fernando Echenique.
TV: TNT Sports.
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