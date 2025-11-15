Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

talleres

Por el otro lado, Instituto afronta esta última jornada sin posibilidades de acceder ni a los playoffs ni a las copas internacionales de 2026. La Gloria del Gato Oldrá, que viene de cerrar un año irregular con tres derrotas consecutivas, incluyendo la caída 2-1 ante Sarmiento en la jornada anterior, buscará cerrar la temporada dándole una alegría a su público y, de paso, frustrando las aspiraciones de su clásico rival.