Inter, con gol de Lautaro Martínez, le ganó a Lazio y se quedó con la Copa de Italia

Adam Marušic, en contra, marcó el 1-0 para el Inter:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2054642982452699218?s=20&partner=&hide_thread=false ¡INTER PEGÓ PRIMERO EN ROMA!



Adam Maruši falló en su despeje de cabeza y convirtió en contra para el 1-0. En 15 minutos, el equipo de Chivu le está ganando a Lazio la final de la #CopaItaliaEnDSPORTS. pic.twitter.com/WwnCT6Im9s — DSPORTS (@DSports) May 13, 2026

Lautaro Martínez apareció y estiró la ventaja para su equipo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2054648407373799774?s=20&partner=&hide_thread=false ¡HAY GOL DEL TORO EN LA FINAL!



Gran recuperación de Dumfries en la salida de Lazio y el neerlandés asistió a Lautaro Martínez que convirtió el 2-0 para Inter.#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/5SI3yAwn5m — DSPORTS (@DSports) May 13, 2026

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El evento se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de D Sports:

Canales 610 (SD) y 1610 (HD)

A su vez, de manera online existe la posibilidad de seguirlo a través de D GO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.