Inter, con gol de Lautaro Martínez, le ganó a Lazio y se quedó con la Copa de Italia

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Inter se consagró campeón de la Copa Italia tras vencer 2-0 a Lazio en la gran final del segundo torneo más importante del Calcio. El equipo de Lautaro Martínez impuso condiciones desde la primera etapa y logró cerrar un resultado que le permite celebrar una nueva coronación.
El marcador se abrió de forma temprana en el encuentro a favor del conjunto "Nerazzurro". A los 14 minutos del primer tiempo, Adam Marušic marcó un gol en contra que puso en ventaja al Inter. A partir de allí, el trámite del partido se volcó a favor del equipo de Milán, que venía de una sólida actuación en semifinales tras eliminar al Como.
El momento clave para el fútbol argentino ocurrió a los 35 minutos de la primera mitad. Lautaro Martínez, pieza fundamental del esquema interista, estiró la ventaja para marcar el 2-0 definitivo. Con este tanto, el atacante confirma su excelente presente goleador, llegando en plenitud física y futbolística a la cita mundialista que comenzará en pocas semanas en Estados Unidos, México y Canadá.
Con esta victoria, el Inter refuerza su posición como uno de los máximos campeones de la historia de la Copa Italia. El club alcanzó su décimo título, superando la línea de la Roma, tras haber obtenido su última corona en 2023. Por su parte, la Lazio no pudo concretar la revancha tras su reciente caída ante el mismo rival en la liga local y se mantiene con siete conquistas, siendo la última de ellas en 2019.
Adam Marušic, en contra, marcó el 1-0 para el Inter:
Lautaro Martínez apareció y estiró la ventaja para su equipo:
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El evento se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de D Sports:
- Canales 610 (SD) y 1610 (HD)
A su vez, de manera online existe la posibilidad de seguirlo a través de D GO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.
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