El gol de Lautaro Martínez para el 2-0 de Inter ante Lazio en la final de la Copa Italia
El delantero de la Selección Argentina atraviesa un gran momento en el equipo italiano y llega de la mejor manera al Mundial 2026.
Inter y Lazio protagonizan la gran final de la Copa Italia en un duelo que enfrenta a dos de los mejores equipos de la temporada. El conjunto milanés, que viene de eliminar al Como en las semifinales, busca ratificar su dominio en el ámbito local tras haber goleado recientemente a su rival de turno por 3-0 en la liga.
El marcador se abrió temprano en el partido cuando Adam Marušic, en contra, marcó el 1-0 para el Inter a los 14 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la mayor alegría para los seguidores argentinos llegó a los 35 minutos, cuando Lautaro Martínez convirtió el segundo tanto para estirar la ventaja y confirmar su excelente presente futbolístico de cara al Mundial 2026 que viene generando muchas expectativas.
El gol de Lautaro Martínez para el 2-0 de Inter ante Lazio en la final de la Copa Italia
El encuentro pone frente a frente a dos instituciones con un rico historial en esta competición. El "Nerazzurro" se encuentra actualmente segundo entre los máximos ganadores del certamen con nueve títulos, igualando la línea de la Roma, y busca repetir la gloria alcanzada por última vez en 2023. Por otro lado, Lazio busca la revancha tras su reciente caída en la Serie A, donde marcha en la novena posición. El equipo de la capital, que dejó en el camino al Atalanta en las semifinales, cuenta con siete conquistas en la Copa Italia, siendo la de 2019 su coronación más reciente.
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