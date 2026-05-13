El gol de Lautaro Martínez para el 2-0 de Inter ante Lazio en la final de la Copa Italia

El encuentro pone frente a frente a dos instituciones con un rico historial en esta competición. El "Nerazzurro" se encuentra actualmente segundo entre los máximos ganadores del certamen con nueve títulos, igualando la línea de la Roma, y busca repetir la gloria alcanzada por última vez en 2023. Por otro lado, Lazio busca la revancha tras su reciente caída en la Serie A, donde marcha en la novena posición. El equipo de la capital, que dejó en el camino al Atalanta en las semifinales, cuenta con siete conquistas en la Copa Italia, siendo la de 2019 su coronación más reciente.