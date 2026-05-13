Cinco jugadores para dos puestos: las últimas dudas de Lionel Scaloni en la lista para el Mundial 2026

Valentín Barco: Es quien parte con mayor ventaja debido a su polifuncionalidad. Aunque en el Racing de Estrasburgo se desempeña como volante interno, Scaloni lo valora como alternativa tanto en esa posición como en el lateral izquierdo.

Marcos Acuña: El lateral de River ha levantado su nivel en las últimas semanas y recuperó consideración para pelear por su tercera cita mundialista como opción natural para el sector izquierdo.

Marcos Senesi: Aparece como la alternativa si el cuerpo técnico decide reforzar la zaga con un central zurdo adicional, considerando que el lateral izquierdo ya estaría cubierto por otros nombres fijos en la lista.

Alan Varela: El volante del Porto, campeón en Portugal, es la opción si Scaloni busca un mediocampista con mayor capacidad de corte y recuperación.