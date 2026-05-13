Lazio vs. Inter de Lautaro Martínez, por la final de la Copa Italia 2025/26: horario, formaciones y TV
El equipo de Milán disputará este miércoles una nueva final en el Olímpico y el delantero argentino intentará sumar otro trofeo a una temporada consagratoria.
Inter de Milán tendrá este miércoles una nueva oportunidad de coronar una temporada extraordinaria cuando enfrente a Lazio en la final de la Copa Italia 2025/26. El encuentro se jugará desde las 16 en el estadio Olímpico de Roma y tendrá como gran protagonista al argentino Lautaro Martínez, capitán y figura del conjunto nerazzurro.
Después de conquistar recientemente la Serie A con enorme autoridad, el equipo milanés intentará cerrar otro semestre inolvidable levantando un nuevo trofeo nacional. La consagración en el campeonato italiano llegó con varias fechas de anticipación y ratificó el gran momento futbolístico de un plantel que logró consolidarse como uno de los más fuertes de Europa.
En el centro de esa estructura vuelve a aparecer Lautaro. El delantero bahiense atraviesa otra temporada brillante y continúa agrandando su legado dentro de Inter, donde ya es considerado uno de los referentes más importantes de los últimos años. Además de ser capitán, el atacante argentino se transformó en una pieza fundamental tanto desde lo futbolístico como desde el liderazgo dentro del vestuario.
El camino hacia esta final no fue sencillo para el conjunto dirigido por Cristian Chivu. En semifinales tuvo que atravesar una serie muy exigente frente al Como. Tras igualar sin goles en el partido de ida, logró una remontada impactante en la revancha, donde llegó a estar dos goles abajo en el marcador antes de terminar imponiéndose por 3-2 en un encuentro cargado de tensión.
La posibilidad de conquistar una nueva Copa Italia representa mucho más que un simple título para Lautaro. En caso de quedarse con el trofeo, alcanzará su novena consagración desde que llegó al club italiano. Hasta el momento ya ganó tres veces la Serie A, dos ediciones de la Copa Italia y tres Supercopas italianas, números que lo colocan entre los futbolistas argentinos más exitosos en la historia reciente del calcio.
Además, el delantero llega en un gran momento individual. Hace pocos días volvió a convertir y logró superar a Julián Álvarez como el argentino con más goles en la temporada europea. Su presente genera enorme ilusión también pensando en el próximo Mundial, donde volverá a ser una de las principales cartas ofensivas de la Selección argentina.
Del otro lado estará una Lazio que intentará arruinarle la fiesta al campeón italiano. El conjunto romano alcanzó la final después de eliminar al Atalanta en una definición dramática. Tras igualar 3-3 en el marcador global, la clasificación se resolvió desde el punto penal y el equipo capitalino logró imponerse para meterse en la definición.
Para Lazio, esta final representa una oportunidad importante de volver a levantar un título nacional después de varios años. La institución romana ya conquistó siete veces la Copa Italia a lo largo de su historia y buscará sumar una nueva estrella frente a uno de los equipos más poderosos del continente.
Con un Olímpico de Roma repleto y dos equipos con grandes aspiraciones, la final promete emociones fuertes. Inter intentará confirmar su dominio en Italia y el "Toro" buscará seguir escribiendo capítulos dorados en una carrera que no deja de crecer dentro del fútbol europeo.
Lazio vs. Inter, por la final de la Copa Italia: probables formaciones
- Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Petar Sucic, Nicolo Barella, Hentikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.
- Lazio: Edoardo Motta; Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini; Toma Basic, Nicolo Rovella, Fisayo Dele-Bashiru; Matteo Cancellieri, Tijanni Noslin y Pedro Rodríguez. DT: Maurizio Sarri.
Lazio vs. Inter: otros datos
- Estadio: Olímpico de Roma.
- Árbitro: M. Guida.
- Horario: 16:00.
- TV: DSports.
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