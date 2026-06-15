Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Irán y Nueva Zelanda

El encuentro representa una oportunidad clave para dos selecciones que buscan hacer historia: tanto Irán como Nueva Zelanda intentarán, por primera vez, superar la fase de grupos en una Copa del Mundo.

El seleccionado iraní disputará su séptimo Mundial y en la previa mostró solidez con victorias ante Gambia y Malí, resultados que reforzaron su confianza de cara al debut.

Nueva Zelanda, por su parte, participa de su tercera Copa del Mundo y busca dar un salto de calidad en su rendimiento histórico. El equipo llega con resultados adversos en la preparación, incluyendo una dura derrota ante Haití y una caída ajustada frente a Inglaterra.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a 2003, con triunfo 3 a 0 para Irán, mientras que el otro cruce data de 1973 y terminó igualado sin goles.