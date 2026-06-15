El árbitro cortó un contraataque letal de Arabia Saudí frente a Uruguay pitando el final del partido
En la última jugada del partido, Maurizio Mariani pitó el final cuando un delantero de Arabia Saudita se iba completamente solo hacia el arco de Uruguay.
El cierre del encuentro entre las selecciones de Uruguay y Arabia Saudí por la Copa del Mundo terminó en un escándalo sobre el terreno de juego. El árbitro Maurizio Mariani, quedó en el ojo de la tormenta tras privar al conjunto asiático de una oportunidad inmejorable para llevarse la victoria en la última acción de la jornada.
¿Cómo fue la polémica jugada que cortó Maurizio Mariani para Arabia Saudita?
La jugada del conflicto se desencadenó a partir de un tiro de esquina ejecutado a favor del combinado uruguayo. Tras el envío aéreo sobre el área, la defensa de Arabia Saudí logró rechazar con firmeza el balón y activar una réplica letal de contraataque con uno de sus futbolistas, quien dominó la pelota con velocidad y se perfilaba para correr completamente solo y sin marcas hacia el arco charrúa.
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Sin embargo, de manera sorpresiva y ante el asombro de todos los espectadores presentes en el estadio, el juez italiano no aplicó la ley de ventaja ni dejó continuar la acción ofensiva. Mariani hizo sonar su silbato de forma inmediata para decretar el final definitivo del juego, interrumpiendo abruptamente una de las situaciones de gol más claras de todo el partido.
En un partido muy parejo y lleno de tensión, la selección de Uruguay logró rescatar este lunes un valioso empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el inicio del Mundial 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa tuvo que reaccionar para no perder en su esperado debut mundialista en Estados Unidos.
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