El árbitro cortó un contraataque letal de Arabia Saudí frente a Uruguay pitando el final del partido

La jugada del conflicto se desencadenó a partir de un tiro de esquina ejecutado a favor del combinado uruguayo. Tras el envío aéreo sobre el área, la defensa de Arabia Saudí logró rechazar con firmeza el balón y activar una réplica letal de contraataque con uno de sus futbolistas, quien dominó la pelota con velocidad y se perfilaba para correr completamente solo y sin marcas hacia el arco charrúa.