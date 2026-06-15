Lamine Yamal rompió el silencio tras el empate de España en el Mundial 2026: "Gracias a Dios"

El apoyo fundamental de la familia de Lamine Yamal

Acompañando sus palabras, el extremo compartió una emotiva fotografía desde las tribunas del estadio en Atlanta, donde se lo ve sonriente y muy bien acompañado por una mujer y un niño. "Quiero dar gracias a Dios por permitirme volver a jugar después de la lesión, y también a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y acompañándome en cada paso de este camino", escribió el delantero, dejando en claro que la contención afectiva es el pilar más importante para afrontar la máxima exigencia deportiva.