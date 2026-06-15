Lamine Yamal rompió el silencio tras el empate de España en el Mundial 2026: "Gracias a Dios"
El delantero Lamine Yamal dejó un sentido mensaje en sus redes sociales luego del amargo debut español. Agradeció a su familia y valoró su estado físico.
Tras el sorpresivo empate de España frente a la selección de Cabo Verde en el debut de la Copa del Mundo, el joven atacante Lamine Yamal utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad. El futbolista destacó el esfuerzo del equipo europeo y celebró su regreso oficial a las canchas tras superar una lesión.
¿Qué dijo la figura de España tras el primer partido?
A pesar de las duras críticas recibidas por el inesperado empate sin goles, el talentoso jugador se mostró sumamente optimista. En su reciente publicación, que rápidamente superó los 609 mil "me gusta", reflexionó sobre el resultado inicial y proyectó confianza para el futuro: "Primer partido del Mundial y sumamos un punto. Sabemos que esto es una competición larga y que el objetivo aún está lejos".
Además de asegurar que seguirán trabajando para que todo salga como la selección de España desea, aprovechó la oportunidad para valorar profundamente su estado de salud, algo que mantenía en vilo a los fanáticos en la previa del Mundial 2026.
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El apoyo fundamental de la familia de Lamine Yamal
Acompañando sus palabras, el extremo compartió una emotiva fotografía desde las tribunas del estadio en Atlanta, donde se lo ve sonriente y muy bien acompañado por una mujer y un niño. "Quiero dar gracias a Dios por permitirme volver a jugar después de la lesión, y también a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y acompañándome en cada paso de este camino", escribió el delantero, dejando en claro que la contención afectiva es el pilar más importante para afrontar la máxima exigencia deportiva.
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