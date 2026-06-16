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Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: goles, resultado y minuto a minuto
El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo G, se disputó en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
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Horario y televisación
Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne, igualaron 2-2 este lunes en un partidazo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en una zona que también comparten Bélgica y Egipto y que aparece como una de las más parejas del certamen.
De un lado de la cancha, Elijah Just marcó un doblete para el conjunto oceánico. El primero fue un golazo, para el 1-0 parcial en la primera mitad; mientras que en el complemento volvía a poner en ventaja a su equipo.
Sin embargo, dos veces lo igualó Irán: Ramin Rezaeian puso el 1-1 en la etapa inicial, mientras que Mohammad Mohebi puso el 2-2 definitivo.
Respecto a Payne, el jugador viral en la Argentina, fue titular y completó una buena presentación, pero fue reemplazado a 12 minutos del final.
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