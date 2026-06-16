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Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: goles, resultado y minuto a minuto

Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: goles, resultado y minuto a minuto
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Irán

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo G, se disputó en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne, igualaron 2-2 este lunes en un partidazo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en una zona que también comparten Bélgica y Egipto y que aparece como una de las más parejas del certamen.

De un lado de la cancha, Elijah Just marcó un doblete para el conjunto oceánico. El primero fue un golazo, para el 1-0 parcial en la primera mitad; mientras que en el complemento volvía a poner en ventaja a su equipo.

Sin embargo, dos veces lo igualó Irán: Ramin Rezaeian puso el 1-1 en la etapa inicial, mientras que Mohammad Mohebi puso el 2-2 definitivo.

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Respecto a Payne, el jugador viral en la Argentina, fue titular y completó una buena presentación, pero fue reemplazado a 12 minutos del final.

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Minuto a minuto de Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026

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Las estadísticas de Nueva Zelanda vs. Irán

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Irán vuelve a empatar y hay partidazo

El empate de Mohebi.

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Nueva Zelanda, otra vez arriba en el marcador

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El 1-1 de Irán ante Nueva Zelanda

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Nueva Zelanda ya le gana a Irán con un golazo

Just pone el 1-0 ante Irán.

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Cómo llegan Irán y Nueva Zelanda

El encuentro representa una oportunidad clave para dos selecciones que buscan hacer historia: tanto Irán como Nueva Zelanda intentarán, por primera vez, superar la fase de grupos en una Copa del Mundo.

El seleccionado iraní disputará su séptimo Mundial y en la previa mostró solidez con victorias ante Gambia y Malí, resultados que reforzaron su confianza de cara al debut.

Nueva Zelanda, por su parte, participa de su tercera Copa del Mundo y busca dar un salto de calidad en su rendimiento histórico. El equipo llega con resultados adversos en la preparación, incluyendo una dura derrota ante Haití y una caída ajustada frente a Inglaterra.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a 2003, con triunfo 3 a 0 para Irán, mientras que el otro cruce data de 1973 y terminó igualado sin goles.

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Formaciones de Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026

Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.

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Horario y televisación

  • Hora: 22:00
  • TV: TyC Sports y DSports
  • Árbitro: César Ramos
  • Estadio: SoFi Stadium Los Ángeles

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