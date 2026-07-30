Sancionan a siete barras de Huracán y San Lorenzo por los incidentes durante el Mundial 2026

También fueron castigados Emiliano Tagliarino, histórico referente de la facción El Pueblito y uno de los impulsores de la organización Hinchadas Unidas Argentinas durante el Mundial de Sudáfrica 2010, además de Vando Tagliarino y Vito Tagliarino. Los tres recibieron una prohibición de tres años para asistir a cualquier espectáculo deportivo.

En el caso de San Lorenzo, los sancionados fueron Pablo Matías Acosta y Sebastián Farré. Acosta ya había recibido anteriormente una sanción por protagonizar incidentes con hinchas de Huracán durante el Mundial de Rusia 2018, por lo que este nuevo episodio representó una reincidencia. Farré, en tanto, es reconocido por su cercanía con la conducción de la Butteler y por portar habitualmente una de las banderas más identificadas con esa tribuna.

La resolución comenzó a regir inmediatamente después de su publicación, por lo que los siete involucrados quedaron automáticamente incorporados al sistema Tribuna Segura. Con estas nuevas medidas, ya son once los hinchas argentinos sancionados por distintos episodios vinculados al Mundial 2026.

¿Qué pasó entre los barras de Huracán y San Lorenzo en Atlanta?

El episodio ocurrió mientras miles de hinchas argentinos se concentraban en el centro de Atlanta para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de la semifinal del Mundial. Mientras las autoridades estadounidenses estaban enfocadas en prevenir posibles enfrentamientos con simpatizantes ingleses, el conflicto terminó produciéndose entre facciones de barras argentinas.

De acuerdo con la investigación, el enfrentamiento comenzó cuando integrantes de la Butteler, la barra de San Lorenzo, se cruzaron con miembros de las facciones El Pueblito y Pagola de la José C. Paz, pertenecientes a la barra de Huracán. Lo que inicialmente fue un intercambio de insultos escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes que obligó a intervenir a la Policía local y provocó la dispersión de cientos de hinchas que repudiaron la violencia.

Las imágenes registradas por distintos asistentes permitieron identificar a cinco barrabravas de Huracán y dos de San Lorenzo, varios de ellos con antecedentes por hechos similares ocurridos durante otros torneos internacionales.