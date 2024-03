Kily González sobre la actualidad del Xeneize: "Boca no te da tiempo"

"Boca es muy particular, lo que representa su mundo es muy fuerte. Tuve la suerte de pasar por ese club y te marca porque salís de tu casa y parece que son todos hinchas de Boca", comenzó diciendo. Y además, agregó: "Hoy se ve todo y se escucha todo. Pasa más por saber asimilar la locura del mundo Boca, si estás preparado o no. Pasa por una cuestión de atrevimiento. Es fútbol, no es vida o muerte".

"A la mínima veo que lo están cuestionando a Diego Martínez y hace una semana le ganó de manera contundente a Belgrano. Boca no te da tiempo. A lo mejor uno tiene que tener la tranquilidad, equilibrio y estar convencido de lo que uno viene haciendo", reveló el DT sobre el presente del Xeneize que suma 13 unidades en nueve fechas y no termina de convencer.

Embed Cristian 'Kily' González, en @TyCSports:



“#Boca es muy particular. Lo que representa #Boca en el mundo es MUY FUERTE. Uno que ha tenido la suerte de pasar por ese club, te marca. Te marca porque salís de tu casa y PARECE QUE TODOS SON DE #BOCA.



Hoy se ve todo y se escucha… pic.twitter.com/nbmYl0Upmu — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 7, 2024

"Si Boca gana como sea lo terminan cuestionando porque juega mal. Y si pierde jugando bien le van a decir: 'juega bien, pero no gana'. Es la locura del mundo Boca y hay que estar preparado de todos lados", cerró.