La FIFA modificó su Código Disciplinario tras el polémico caso de Balogun en el Mundial 2026

Con la aprobación del Consejo, el nuevo reglamento prohíbe de forma taxativa que se puedan condonar o levantar las sanciones automáticas aplicadas por tarjetas rojas directas o acumulación de amonestaciones en competencias oficiales.

La resolución se dio en la misma cumbre donde el propio titular de la entidad tuvo que pedir disculpas públicas ante los dirigentes de las distintas confederaciones tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise.

Con este ajuste en el Código Disciplinario, el máximo organismo del fútbol busca restaurar la equidad deportiva y dar una señal de transparencia institucional de cara a las próximas competencias internacionales.