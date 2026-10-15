La FIFA modificó su Código Disciplinario tras el polémico caso de Balogun en el Mundial 2026
El Consejo del organismo internacional aprobó una reforma reglamentaria para prohibir la anulación de suspensiones automáticas y evitar otro escándalo como el ocurrido en la última Copa del Mundo.
En el marco de la reunión del Consejo de la FIFA celebrada en la sede de Zúrich, el ente rector del fútbol mundial aprobó una importante modificación al Código Disciplinario de la institución. La medida busca cerrar definitivamente la puerta a vacíos legales y garantizar que no vuelva a repetirse una controversia similar a la que protagonizó el delantero estadounidense Folarin Balogun durante la última cita máxima en Norteamérica.
El antecedente que motivó este cambio normativo ocurrió en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuando el atacante de la Selección de Estados Unidos recibió la tarjeta roja tras una dura infracción sobre el bosnio Tarik Muharemovic.
A pesar de que la expulsión conllevaba una sanción automática de un partido de suspensión, una inédita intervención política encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump derivó en que la cúpula de la FIFA dejara sin efecto el castigo, permitiéndole al futbolista disputar los octavos de final frente a Bélgica.
La FIFA modificó su Código Disciplinario tras el caso de Balogun en el Mundial 2026
IMPORTANTE: Gianni Infantino pidió disculpas ante la FIFA tras el escándalo por privatizar el Mundial
Ante el revuelo internacional y las duras críticas recibidas por la falta de rigor reglamentario, el temario de la sesión encabezada por Gianni Infantino incluyó la votación para blindar la normativa.
Con la aprobación del Consejo, el nuevo reglamento prohíbe de forma taxativa que se puedan condonar o levantar las sanciones automáticas aplicadas por tarjetas rojas directas o acumulación de amonestaciones en competencias oficiales.
La resolución se dio en la misma cumbre donde el propio titular de la entidad tuvo que pedir disculpas públicas ante los dirigentes de las distintas confederaciones tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise.
Con este ajuste en el Código Disciplinario, el máximo organismo del fútbol busca restaurar la equidad deportiva y dar una señal de transparencia institucional de cara a las próximas competencias internacionales.
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