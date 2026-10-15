Gianni Infantino pidió disculpas ante la FIFA tras el escándalo por privatizar el Mundial

NEW | “We didn’t get answers to anything we had specifically requested…”



FA chair Debbie Hewitt says FIFA president Gianni Infantino failed to provide clarity over World Cup sell-off plot at Council meeting, but “apologised for what had happened…” #fifa pic.twitter.com/QNdol3UL01 — Dan Roan (@danroan) October 15, 2026

A pesar del pedido de disculpas, el malestar dentro del fútbol europeo sigue sin saldarse. Tras la finalización del cónclave, Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa (FA), cuestionó la postura del titular de la entidad y exigió mayores aclaraciones institucionales.

La dirigente británica pidió la divulgación total de la documentación vinculada al fallido plan privatizador, al tiempo que reclamó explicaciones oficiales sobre el denominado caso Balogún y la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz al expresidente estadounidense Donald Trump.