Gianni Infantino pidió disculpas ante la FIFA tras el escándalo por privatizar el Mundial
El presidente del organismo dio explicaciones en Zúrich por el fallido proyecto Forward Enterprise y presentó un plan para repartir USD 600 millones entre las federaciones.
El mapa político del fútbol mundial vivió una jornada de máxima tensión en la sede de la FIFA en Zúrich. Durante la primera reunión del Consejo tras la finalización del Mundial 2026, Gianni Infantino dio explicaciones y se disculpó públicamente ante los dirigentes de las distintas asociaciones miembro por la controversia generada en torno al proyecto FIFA Forward Enterprise, la propuesta que buscaba privatizar la Copa del Mundo y que provocó una fuerte crisis institucional en el organismo.
En su primer cara a cara con las autoridades de la UEFA desde la filtración del proyecto, el máximo dirigente de la entidad se mostró arrepentido por la metodología de la iniciativa.
La movida política del titular de la FIFA se produce en un escenario sumamente complejo, condicionado por los duros cuestionamientos a su gobernanza a pocas semanas del 18 de noviembre, fecha límite para la presentación de listas de cara al Congreso de Rabat 2027, donde se elegirán las autoridades que conducirán el fútbol internacional hasta 2031.
Infantino pidió disculpas ante la FIFA tras el escándalo por privatizar el Mundial
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Para contrarrestar las críticas y buscar consenso entre las federaciones, la cúpula de la entidad puso en debate una propuesta económica para repartir 600 millones de dólares en un plazo de cuatro años a partir de 2027. Este programa de distribución financiera apunta a volcar recursos directamente a las asociaciones miembro y a las seis confederaciones continentales para garantizar liquidez en los presupuestos de desarrollo.
A pesar del pedido de disculpas, el malestar dentro del fútbol europeo sigue sin saldarse. Tras la finalización del cónclave, Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa (FA), cuestionó la postura del titular de la entidad y exigió mayores aclaraciones institucionales.
La dirigente británica pidió la divulgación total de la documentación vinculada al fallido plan privatizador, al tiempo que reclamó explicaciones oficiales sobre el denominado caso Balogún y la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz al expresidente estadounidense Donald Trump.
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