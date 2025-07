La motivación de Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Bélgica: "Fue bueno descansar"

El piloto de Pilar lamentó no haber podido largar en Gran Bretaña, pero rescató las lecciones que le dejó el paso por ese circuito: “Fue decepcionante no poder empezar la carrera el domingo, sobre todo considerando las oportunidades que tenían los pilotos más atrás. Sin embargo, el fin de semana no estuvo exento de aprendizajes, y aun así aprendimos mucho. Hicimos balance del fin de semana y pasamos un tiempo en la fábrica preparándonos para las dos últimas carreras antes del parón de verano”.

En esa línea, el joven de 22 años también valoró el descanso que tuvo entre carreras para recargar energías, entrenar y enfocarse en los desafíos que vienen: “No es habitual tener dos semanas libres entre carreras, así que fue agradable tener tiempo para recuperarme. Viajé a Barcelona para entrenar y me siento descansado y listo para volver a la pista en Spa-Francorchamps”.

gp belgica spa francorchamps formula 1 alpine

Colapinto ya conoce Spa-Francorchamps: cómo le fue

Spa es un circuito que el pilarense conoce muy bien: ya compitió allí en categorías como la Eurocup de Fórmula Renault (donde ganó en 2020), la European Le Mans Series, la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Su última experiencia en el trazado belga fue en la F2, donde obtuvo un octavo puesto en la carrera sprint y debió abandonar en la principal. En F3, su mejor resultado fue un quinto lugar.

El trazado belga es uno de los más tradicionales de la F1, con más de 7 kilómetros de longitud y características que premian la técnica y la valentía de los pilotos. Ahora, con la ilusión renovada, intentará capitalizar su conocimiento del circuito y su preparación para volver a sumar puntos y afianzarse dentro del equipo.

Spa marcará no solo el cierre antes del receso de verano, sino también una oportunidad para que Colapinto demuestre todo su potencial en una temporada en la que busca afirmarse en la categoría reina del automovilismo mundial.

colapinto silverstone2.jpg

Colapinto en la Fórmula1: los detalles del GP de Bélgica

La actividad oficial comenzará el viernes 25 de julio con una única sesión de entrenamientos libres desde las 7:30. Ese mismo día, a las 11:30, se disputará la clasificación que definirá el orden de largada de la Sprint.

El sábado 26 abrirá con la carrera Sprint desde las 7, y a las 11 se llevará a cabo la clasificación para el Gran Premio del domingo, que tendrá lugar el 27 a partir de las 10, con un total de 44 vueltas.

Viernes 25 de julio

Práctica Libre: 7:30

Clasificación Sprint: 11:30

Sábado 26 de julio

Carrera Sprint: 7:00

Clasificación: 11:00

Domingo 27 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10:00