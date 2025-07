Nuevo parte médico de "Locomotora" Oliveras: "Riesgo de vida alto"

Durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Néstor Carrizo, y el director del centro de salud, Bruno Moroni, se ofrecieron precisiones sobre el cuadro clínico. “Está con soporte vital, por lo tanto, su riesgo de vida es alto”, explicó Carrizo, quien evitó dar plazos sobre cuánto tiempo requerirá la asistencia mecánica, al señalar que “dependerá de su evolución”.

El especialista fue claro al detallar que “la lesión neurológica que presenta es grave” y se localiza en “un hemisferio cerebral”. Esta afectación obliga a mantener una combinación de monitoreo permanente, medicación específica, una estrategia nutricional controlada y el uso de soporte respiratorio.

Consultado sobre posibles tratamientos a futuro, Carrizo fue contundente: “Momentáneamente no se puede hacer otro tratamiento porque, en el período que cursa, lo más importante es sostener la estabilidad clínica. No se plantea otra cosa, en términos de evolución, porque no está preparada”.

Cabe destacar que, ante el impacto del ACV, los médicos decidieron intervenir quirúrgicamente de urgencia la semana pasada. “Lo importante en esta fase crítica es sostener el funcionamiento de los órganos, por lo tanto, no es el momento para establecer secuelas”, advirtió el jefe de terapia intensiva.

Finalmente, Carrizo describió que durante los últimos días hubo “fluctuaciones en sus respuestas clínicas y neurológicas” al intentar disminuir la sedación. “Lo que sí sabemos es que se trata de una lesión grave, que afecta la funcionalidad, la parte cognitiva y la parte motora. Sus respuestas de tronco y flexión están en relación con el daño neurológico causado”, concluyó.