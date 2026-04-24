Lanús vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan ambos equipos al duelo

El presente del conjunto del sur del conurbano muestra una dualidad marcada. Si bien los resultados recientes le permitieron acomodarse en la tabla, el funcionamiento colectivo todavía deja dudas. La derrota frente a Gimnasia de Mendoza en la última presentación evidenció algunas falencias, especialmente en un plantel que viene sufriendo la rotación constante. Aun así, los triunfos previos, incluido el clásico ante Banfield, fueron fundamentales desde lo anímico.

Uno de los nombres propios en este tramo del torneo es Yoshan Valois, quien se ha convertido en una pieza determinante en ofensiva. El delantero atraviesa un buen momento y aparece como una de las principales cartas del equipo para intentar cerrar la clasificación frente a su gente.

Además del compromiso por el torneo local, también tiene en el horizonte un desafío importante por la Copa Libertadores. El próximo martes recibirá a Liga de Quito en un duelo clave por la fase de grupos, lo que obliga al cuerpo técnico a administrar cargas y pensar en una planificación equilibrada.

Del otro lado estará un Central Córdoba que llega con urgencias. El equipo conducido por Lucas Pusineri viene de protagonizar un triunfo vibrante por 4-3 ante Platense, un resultado inesperado que cortó una racha negativa y le dio algo de aire en un contexto complicado. Sin embargo, su situación en la tabla sigue siendo delicada y no depende únicamente de sí mismo para aspirar a una clasificación milagrosa.

En ese escenario, el partido adquiere una importancia especial para ambos. El local intentará hacer valer su localía para cumplir el objetivo, mientras que el Ferroviario buscará sostener la ilusión con otro golpe inesperado en un cierre de campeonato cargado de tensión.