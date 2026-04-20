Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Lanús

El conjunto mendocino ha mostrado signos de recuperación desde la llegada de Darío Franco como entrenador. Bajo su conducción, el equipo logró un triunfo resonante por 3-2 ante Vélez en su debut y posteriormente sumó un empate 1-1 frente a Platense en Vicente López, resultados que aportaron cierta estabilidad tras un inicio muy adverso. Sin embargo, la eliminación por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta en los 32avos de final de la Copa Argentina volvió a evidenciar las dificultades.