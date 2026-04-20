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Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Lanús

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026.

Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Lanús

En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Gimnasia de Mendoza y Lanús se medirán este lunes desde las 21:45 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El conjunto mendocino ha mostrado signos de recuperación desde la llegada de Darío Franco como entrenador. Bajo su conducción, el equipo logró un triunfo resonante por 3-2 ante Vélez en su debut y posteriormente sumó un empate 1-1 frente a Platense en Vicente López, resultados que aportaron cierta estabilidad tras un inicio muy adverso. Sin embargo, la eliminación por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta en los 32avos de final de la Copa Argentina volvió a evidenciar las dificultades.

Tras caer en su debut en la Copa Libertadores ante Mirassol, el Granate logró reponerse con un triunfo 1-0 frente a Always Ready, lo que le permitió acomodarse en el Grupo G. En el torneo local, se ubica tercero en la Zona A con 22 puntos, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato.

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Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026

  • Gimnasia (M): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Darío Franco.
  • Lanús: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Lanús

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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