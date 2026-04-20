Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Gimnasia de Mendoza y Lanús se medirán este lunes desde las 21:45 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
El conjunto mendocino ha mostrado signos de recuperación desde la llegada de Darío Franco como entrenador. Bajo su conducción, el equipo logró un triunfo resonante por 3-2 ante Vélez en su debut y posteriormente sumó un empate 1-1 frente a Platense en Vicente López, resultados que aportaron cierta estabilidad tras un inicio muy adverso. Sin embargo, la eliminación por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta en los 32avos de final de la Copa Argentina volvió a evidenciar las dificultades.
Tras caer en su debut en la Copa Libertadores ante Mirassol, el Granate logró reponerse con un triunfo 1-0 frente a Always Ready, lo que le permitió acomodarse en el Grupo G. En el torneo local, se ubica tercero en la Zona A con 22 puntos, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026
- Gimnasia (M): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Darío Franco.
- Lanús: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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