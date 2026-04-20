Gimnasia de Mendoza vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En el torneo local, el Granate se ubica tercero en la Zona A con 22 puntos, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato. La diferencia con los equipos que quedan fuera de la zona de clasificación le permite encarar este tramo final con cierta tranquilidad, aunque consciente de que una victoria en Mendoza lo dejaría muy cerca de asegurar su presencia en los octavos de final.

Además, mantiene la ambición de terminar entre los primeros puestos para definir como local en la próxima instancia, un factor que puede resultar determinante. El equipo ha mostrado solidez defensiva y eficacia en momentos clave, características que buscará repetir en una cancha siempre exigente. El duelo en Mendoza pondrá a prueba las aspiraciones de ambos: un local que lucha por sostenerse y un visitante que quiere dar un paso más hacia la clasificación.

Gimnasia de Mendoza vs. Lanús: probables formaciones

Gimnasia (M): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Darío Franco .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Lanús: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia de Mendoza vs. Lanús: otros datos

Hora: 21.45.

21.45. Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Víctor Antonio Legrotaglie. Árbitro: Felipe Viola.

Felipe Viola. VAR: José Carreras.

José Carreras. TV: ESPN Premium.