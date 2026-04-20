Gimnasia de Mendoza vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Granate atraviesa un presente firme y quiere quedar a un paso de los playoffs, mientras que el Lobo mendocino busca seguir sumando para sostenerse en la categoría tras un inicio complicado.
Gimnasia de Mendoza y Lanús se medirán este lunes desde las 21:45 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 que presenta un contraste marcado entre las realidades de ambos equipos.
El conjunto mendocino ha mostrado signos de recuperación desde la llegada de Darío Franco como entrenador, quien asumió en reemplazo de Ariel Broggi en un momento delicado. Bajo su conducción, el equipo logró un triunfo resonante por 3-2 ante Vélez en su debut y posteriormente sumó un empate 1-1 frente a Platense en Vicente López, resultados que aportaron cierta estabilidad tras un inicio muy adverso.
Sin embargo, la eliminación por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta en los 32avos de final de la Copa Argentina volvió a evidenciar las dificultades de un equipo que aún busca consolidarse en la máxima categoría. El pobre arranque en el torneo condiciona sus aspiraciones: se ubica en el puesto 24 de la tabla general y sus chances de acceder a los playoffs son muy reducidas.
Más allá de eso, el objetivo principal de Gimnasia de Mendoza en esta temporada es claro: mantenerse en Primera División. En ese sentido, cada punto resulta valioso, tanto en la tabla general como en la de promedios, donde actualmente se encuentra en la posición 28, solo por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.
Del otro lado aparece Lanús, que vive una realidad completamente distinta. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ha logrado combinar buenos resultados en el plano local con una recuperación en el ámbito internacional. Tras caer en su debut en la Copa Libertadores ante Mirassol, logró reponerse con un triunfo 1-0 frente a Always Ready, lo que le permitió acomodarse en el Grupo G.
En el torneo local, el Granate se ubica tercero en la Zona A con 22 puntos, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato. La diferencia con los equipos que quedan fuera de la zona de clasificación le permite encarar este tramo final con cierta tranquilidad, aunque consciente de que una victoria en Mendoza lo dejaría muy cerca de asegurar su presencia en los octavos de final.
Además, mantiene la ambición de terminar entre los primeros puestos para definir como local en la próxima instancia, un factor que puede resultar determinante. El equipo ha mostrado solidez defensiva y eficacia en momentos clave, características que buscará repetir en una cancha siempre exigente. El duelo en Mendoza pondrá a prueba las aspiraciones de ambos: un local que lucha por sostenerse y un visitante que quiere dar un paso más hacia la clasificación.
Gimnasia de Mendoza vs. Lanús: probables formaciones
- Gimnasia (M): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Darío Franco.
- Lanús: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Gimnasia de Mendoza vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21.45.
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
- Árbitro: Felipe Viola.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario