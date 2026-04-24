Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Lanús vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026.
En el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero este viernes desde las 19:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino afronta un partido clave con el objetivo de asegurar su clasificación a los octavos de final.
El presente del conjunto del sur del conurbano muestra una dualidad marcada. Si bien los resultados recientes le permitieron acomodarse en la tabla, el funcionamiento colectivo todavía deja dudas. La derrota frente a Gimnasia de Mendoza en la última presentación evidenció algunas falencias. Además del compromiso por el torneo local, también tiene en el horizonte un desafío importante por la Copa Libertadores. El próximo martes recibirá a Liga de Quito en un duelo clave por la fase de grupos.
Del otro lado estará un Central Córdoba que llega con urgencias. El equipo conducido por Lucas Pusineri viene de protagonizar un triunfo vibrante por 4-3 ante Platense, un resultado inesperado que cortó una racha negativa y le dio algo de aire en un contexto complicado. Sin embargo, su situación en la tabla sigue siendo delicada y no depende únicamente de sí mismo para aspirar a una clasificación milagrosa.
Formaciones de Lanús vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Lucas Besozzi, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Diego Barrera, Matías Vera, Lucas González; Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está la tabla de posiciones del Grupo A
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