Lanús vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará un Central Córdoba que llega con urgencias. El equipo conducido por Lucas Pusineri viene de protagonizar un triunfo vibrante por 4-3 ante Platense, un resultado inesperado que cortó una racha negativa y le dio algo de aire en un contexto complicado. Sin embargo, su situación en la tabla sigue siendo delicada y no depende únicamente de sí mismo para aspirar a una clasificación milagrosa.

En ese escenario, el partido adquiere una importancia especial para ambos. El local intentará hacer valer su localía para cumplir el objetivo, mientras que el Ferroviario buscará sostener la ilusión con otro golpe inesperado en un cierre de campeonato cargado de tensión.

Lanús vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.

Lanús vs. Central Córdoba: otros datos

Hora: 19:15.

19:15. Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Sebastián Bresba.

Sebastián Bresba. TV: ESPN Premium.