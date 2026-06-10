"Hay dos opciones": Lionel Scaloni adelantó cuándo anunciará al reemplazante de Leonardo Balerdi
Tras la goleada ante Islandia, el entrenador de la Selección Argentina dio indicios sobre cómo completará la lista de 26 para el Mundial 2026.
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó este miércoles en la madrugada argentina una conferencia de prensa tras la goleada ante Islandia, en la que se refirió a cuándo va a anunciar el cambio en la lista de 26 para el Mundial 2026, tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi.
"Capaz me tomo un día más. Dije el miércoles. Tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz que nos tomamos un dia o dos. La prueba de hoy me despejó muchas dudas sobre lo que le haría falta al equipo y me ayudó a tomar al decisión".
"Si te digo que está acá es fácil y si te digo que no llaman a todo el mundo. Hay dos opciones pero vamos a esperar".
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