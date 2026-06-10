"Se van a quedar con nosotros": Lionel Scaloni ratificó a dos de los "tocados" y llevó tranquilidad
Tras la goleada ante Islandia, el entrenador de la Selección Argentina dio a entender que hará un solo cambio en la lista de 26.
La victoria por 2-0 frente a Islandia en Alabama trajo mucho más que un buen resultado para la Selección Argentina. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Lionel Scaloni se mostró notablemente aliviado y enfocado en el gran objetivo: el debut en el Mundial 2026.
Con el foco puesto en la salud de sus dirigidos, el DT llevó tranquilidad sobre los futbolistas que arrastraban molestias físicas y aseguró que el grupo llega en óptimas condiciones.
"Era un partido difícil, más allá de la jerarquía del rival, era a una semana del partido inicial y queríamos que terminen todos los chicos bien. Repartimos los minutos y salió todo como esperábamos", abrió el entrenador, valorando que el plantel haya superado la exigencia física bajo la lluvia sin sufrir nuevas bajas.
Lionel Scaloni y la situación de los "tocados": de la preocupación al alivio
El principal interrogante de la prensa argentina giraba en torno a la evolución de los jugadores que venían trabajando de manera diferenciada. Scaloni no esquivó el tema y dejó definiciones importantes.
“Estábamos preocupados en un momento, pero hoy estamos mucho más tranquilos al ver cómo respondieron los chicos”, confesó el técnico, desactivando las alarmas de los últimos días.
Sobre Gonzalo Montiel, el lateral sumó minutos y el DT elogió su vigencia: "Cuando fue llamado, nos dio mucho".
En tanto, el pujatense se encargó de confirmar la presencia de Leandro Paredes. El volante central, que venía entre algodones, continuará bajo la tutela del cuerpo técnico de cara al estreno mundialista.
"Leandro Paredes está bien. No lo vamos a apurar, pero seguro el fin de semana estará con el grupo. Se va a quedar con nosotros", sentenció Scaloni de forma contundente.
El reemplazante de Leonardo Balerdi
La baja por lesión de Leonardo Balerdi obliga al cuerpo técnico a definir un sustituto para la lista definitiva de 26 convocados. Aunque originalmente el DT había prometido el nombre para este miércoles, el panorama cambió tras el partido ante Islandia.
"Capá me tomo un día más. Dije el miércoles. Tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz que nos tomamos un día o dos. La prueba de hoy me despejó muchas dudas sobre lo que le haría falta al equipo y me ayudó a tomar la decisión", explicó Scaloni.
Al ser repreguntado sobre si el elegido ya formaba parte de la delegación en Estados Unidos, el de Pujato optó por el misterio: "Si te digo que está acá es fácil y si te digo que no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones pero vamos a esperar".
En ese sentido, reconoció lo complejo de la tarea: "Hay un montón que merecen jugar, pero solo entran 11. Debemos tomar decisiones continuamente e intentar dar en la tecla".
Más declaraciones de Lionel Scaloni de cara al debut en el Mundial 2026
Hacia el cierre de la rueda de prensa, Scaloni dejó fluir su faceta más conceptual, destacando el compromiso total de sus dirigidos y bajando un mensaje de mesura e identidad para el pueblo argentino de cara a la cita máxima:
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“Estamos en un momento importante, estamos bien”.
“Ver correr a jugadores de esta categoría como si no hubiera un mañana te da la sensación de que el equipo está”.
“No podemos pensar solo en ser campeones, debemos animar, estar ahí, que la gente se sienta identificada con este equipo. El Mundial no lo gana solo el que juega mejor, hay muchos componentes que te tienen que ayudar”.
“Vamos a luchar hasta el último momento y eso lo tenemos muy claro”.
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