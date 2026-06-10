"Se van a quedar con nosotros": Lionel Scaloni ratificó a dos de los "tocados" y llevó tranquilidad

Sobre Gonzalo Montiel, el lateral sumó minutos y el DT elogió su vigencia: "Cuando fue llamado, nos dio mucho".

En tanto, el pujatense se encargó de confirmar la presencia de Leandro Paredes. El volante central, que venía entre algodones, continuará bajo la tutela del cuerpo técnico de cara al estreno mundialista.

"Leandro Paredes está bien. No lo vamos a apurar, pero seguro el fin de semana estará con el grupo. Se va a quedar con nosotros", sentenció Scaloni de forma contundente.

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El reemplazante de Leonardo Balerdi

La baja por lesión de Leonardo Balerdi obliga al cuerpo técnico a definir un sustituto para la lista definitiva de 26 convocados. Aunque originalmente el DT había prometido el nombre para este miércoles, el panorama cambió tras el partido ante Islandia.

"Capá me tomo un día más. Dije el miércoles. Tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz que nos tomamos un día o dos. La prueba de hoy me despejó muchas dudas sobre lo que le haría falta al equipo y me ayudó a tomar la decisión", explicó Scaloni.

Al ser repreguntado sobre si el elegido ya formaba parte de la delegación en Estados Unidos, el de Pujato optó por el misterio: "Si te digo que está acá es fácil y si te digo que no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones pero vamos a esperar".

En ese sentido, reconoció lo complejo de la tarea: "Hay un montón que merecen jugar, pero solo entran 11. Debemos tomar decisiones continuamente e intentar dar en la tecla".

Más declaraciones de Lionel Scaloni de cara al debut en el Mundial 2026

Hacia el cierre de la rueda de prensa, Scaloni dejó fluir su faceta más conceptual, destacando el compromiso total de sus dirigidos y bajando un mensaje de mesura e identidad para el pueblo argentino de cara a la cita máxima: