Lionel Messi entró en el segundo tiempo ante Islandia: penal y gol en sus dos primeras intervenciones
A días del debut en el Mundial 2026, el astro rosarino volvió a sumar minutos en la Selección Argentina y mostró su magia en los primeros instantes.
El regreso más esperado por todos los argentinos se hizo realidad en el césped de Alabama. Luego de encender las alarmas por una leve lesión sufrida en su último compromiso con el Inter Miami, molestia que lo obligó a perderse el primer amistoso preparatorio frente a Honduras, Lionel Messi volvió a sumar minutos con la camiseta de la Selección Argentina.
Como siempre, la "Pulga" demostró que su genialidad permanece intacta. El astro rosarino inició el encuentro ante Islandia desde el banco de suplentes por precaución, pero en el arranque del segundo tiempo, Lionel Scaloni le dio pista para que empiece a ganar ritmo de cara al debut mundialista.
Lo que nadie imaginaba es que el capitán tardaría apenas unos segundos en romper el partido con una ráfaga antológica.
Lionel Messi: dos pelotas, una asistencia y un gol
El impacto de Messi en el desarrollo del juego fue quirúrgico y letal. Su planilla en las primeras dos intervenciones de la noche exponen la vigencia del "10":
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La primera pelota que tocó: Frotó la lámpara y metió una asistencia entrelíneas descomunal para dejar completamente mano a mano a Lautaro Martínez. El arquero islandés, desbordado por la velocidad del "Toro", no tuvo más remedio que cometerle una violenta infracción dentro del área. El árbitro no dudó y sancionó penal de inmediato.
La segunda pelota que tocó: El propio Messi se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos. Con la frialdad y el temple que lo caracterizan, acomodó la pelota contra un palo y cambió el penal por gol, desatando la locura en las tribunas del Jordan-Hare Stadium.
La respuesta física y futbolística del capitán representa la mejor noticia posible para el cuerpo técnico a días del inicio de la Copa del Mundo 2026. Tras los mantos de duda que se habían generado en torno a su estado muscular, Messi despejó cualquier interrogante en menos de un minuto de juego, confirmando que está listo para liderar al equipo nacional.
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