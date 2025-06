¿Le arruinó el secreto a Julián Álvarez? El pedido de disculpas de Matías Pelliccioni tras el anuncio

El momento generó una mezcla de sorpresa y ternura en redes sociales, pero también cierta incomodidad por la forma en que se conoció la noticia. Minutos más tarde, y luego de que el video se viralizara, el periodista involucrado utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas públicas a Julián Álvarez y su familia.

“Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título. Me comí un rumor por recontra confirmado y lo di por sentado sin pensarlo. Reconozco y me lamento por mi grave error. Le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia”, expresó.

Julián y su pareja, Emilia Ferrero, mantienen una relación desde su infancia en Calchín, Córdoba. La noticia de la paternidad era algo que la pareja había decidido mantener en la intimidad, pero que finalmente se conoció de manera inesperada en plena cobertura del Mundial de Clubes. Más allá del mal trago, el delantero del Atlético mostró su felicidad: “Estamos muy contentos”. Y quizás este viernes, cuando vuelva a saltar a la cancha, llegue el primer festejo especial dedicado a su hijo en camino.

Porque Julián Álvarez anunció que será padre pic.twitter.com/TUqztXgkG9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 22, 2025

El pedido de disculpas por parte del periodista a Julián Álvarez

"Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián. Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título. Me comí un rumor por recontra confirmado y al estar tantos días viajando y afuera del pais y sin repercusiones reales lo di por sentado sin pensarlo, por eso le pregunté por su próximo festejo de gol en relación a eso. Reconozco y me lamento x mi grave error y le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente", expresó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.