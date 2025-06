Es argentino y juega en el último equipo de Nueva Zelanda que venció a Auckland: "Boca no la va a tener fácil"

El equipo neozelandés, por caso, es en cifras el peor equipo del certamen que se disputa en Estados Unidos. Debutó con un 0-10 ante el Bayern Múnich, y siguió su aventura en el torneo con una derrota 0-6 contra el conjunto luso de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

El Auckland no llegaba en su mejor momento al Mundial de Clubes, ya que en su última presentación oficial antes de la participación en el torneo de Estados Unidos, perdió ante el Waiheke United, actualmente en la cuarta división del fútbol de Nueva Zelanda, por la Copa Chatham.

Ya con la mente (y el cuerpo) en Miami, el representante oceánico dejó a suplentes para el conque con Waiheke United, equipo con sede en la isla de igual nombre, que está repleta de argentinos. Darío Malerba, oriundo del oeste del conurbano bonaerense, juega en la Reserva, pero presenció lo que fue la última derrota en suelo neozelandés del próximo rival de Boca.

En diálogo con minutouno.com, el argentino residente en Waiheke confirma que "Auckland es uno de los clubes más poderosos de Nueva Zelanda y Oceanía", y como bien se sabe, es un equipo semiamateur.

"Acá el fútbol se vive de otra forma y no ha comparación con Sudamérica y ni siquiera con en Europa. Se vive de forma muy tranquila y hasta familiar", detalla el joeven bonaerense.

El "Xeneize", que no llegaba de la mejor forma al certamen internacional que organiza la FIFA, necesita golear, algo que no hizo ni siquiera en el reciente Torneo Apertura 2025. En este sentido, el compatriota le pone alguna fija al Auckland y analiza: "Desde acá no la vemos muy fácil para el Auckland pero tampoco Boca la va a tener fácil, porque Auckland se viene preparando físicamente muy bien y puede hacerle un buen partido".

De acuerdo con el testimonio de Malerba, de momento la participación del equipo oceánico no genera mucha atención en medios y redes sociales de ese país. "Una victoria ante Boca causaría una gran repercusión. Tal vez un empate o una derrota con pocos goles, también", concluye.

Boca y Auckland City cierran este martes en Nashville, desde las 16 horas de la Argentina, la participación de ambos en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Será sin dudas un choque con búsqueda de hazaña por parte de ambos equipos.

Waiheke United, el equipo lleno de argentinos que va por su propia hazaña

Mientras tanto, Waiheke vive una fiesta tras la victoria histórica ante el gigante de Nueva Zelanda, y se prepara para enfrentar el puntero de la Premier (primera división).

Waiheke Island, un verdadero paraíso a solo 35 minutos en ferry de Auckland, se ha convertido en un vibrante punto de encuentro para argentinos y latinos en general. En este pintoresco enclave, desde 1987, existe un club de fútbol que en los últimos años ha experimentado una asombrosa "argentinización".

La influencia albiceleste es tal que el equipo cuenta hoy con una barra propia, bautizada como "La Banda del Pipazo", que le pone a cada partido un color especial y poco habitual para la tranquilidad de ese país.

"Para nosotros fue histórico ganarle al Auckland City, por más que hayan puesto a la reserva", destacó Malerba, que ahora se prepara para una nueva hazaña en la Copa Chatham.

"Para nosotros fue histórico ganarle al Auckland City, por más que hayan puesto a la reserva", destacó Malerba, que ahora se prepara para una nueva hazaña en la Copa Chatham.