Julián Álvarez confirmó que será papá junto a Emilia Ferrero: "Estamos muy contentos"

El delantero de 25 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, confirmó el embarazo cuando un periodista de TyC Sports le consultó si pensaba festejar un posible gol en alusión a la paternidad. “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, respondió con una sonrisa. Luego, agregó: “Gracias, estamos muy contentos”.