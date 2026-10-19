Leonardo Ponzio habló sobre su continuidad como entrenador en River: qué dijo

Además, valoró la eficacia que River consiguió frente a Belgrano, luego de varios partidos en los que había generado situaciones sin traducirlas en victorias. “Creo que veníamos haciendo muchas cosas positivas pero no estábamos concretando con victorias y hoy estamos contentos porque lo pudimos conseguir”, explicó.

River logró un buen triunfo este domingo ante Belgano en Córdoba.

Ponzio también justificó las modificaciones en la formación inicial por la exigencia del calendario. “Necesitaba más frescura por el trajín de partidos, por eso los cambios. Lástima lo de Fausto (Vera) que se lesionó. Les dije a todos que hoy iban a tener su chance”, comentó.

Otro de los nombres destacados fue Ángel Correa, a quien el técnico elogió por su jerarquía y su adaptación al club. “Es jugador de Selección, nosotros tenemos jugadores de Selección y River genera jugadores de Selección”, afirmó.

"YO NO LE VOY A HACER DAÑO A RIVER NUNCA Y ESO ME DEJA TRANQUILO"La respuesta de Leonardo Ponzio cuando le consultaron si le molestó que se haya puesto en duda su continuidad. https://t.co/X5IldsOXA3 — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2026

Y agregó: “Lo de Ángel es lo que hizo en casi todos sus clubes. De a poco él va entendiendo el Mundo River, que no es fácil para llegar y entender todo lo que sucede a su alrededor. En este caso tiene la calidad para hacerlo y esperemos que nos pueda dar más alegrías”.

¿Qué dijo Ponzio sobre su continuidad en River?

A pesar de la goleada, el entrenador evitó caer en la euforia y remarcó que el balance debe realizarse a partir de los resultados acumulados. “El balance lo hago mediante la suma de puntos final”, aseguró. También insistió en la necesidad de cuidar la pelota, sostener la seguridad defensiva y generar oportunidades para seguir mejorando.

En medio de los rumores sobre una posible salida y las versiones que vincularon a Ramón Díaz con el puesto, Ponzio respondió sin alimentar las especulaciones. “Sé el lugar donde estoy, no le voy a hacer daño a River nunca y eso me deja tranquilo”, expresó.