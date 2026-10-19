Leonardo Ponzio habló sobre su continuidad como entrenador en River: qué dijo
El Millonario se impuso por 3-0 en Córdoba por el Torneo Clausura y consiguió una victoria clave para aliviar la presión tras el empate ante Sarmiento.
River consiguió un contundente triunfo por 3-0 frente a Belgrano en Córdoba y encontró el desahogo que necesitaba. Después de la igualdad ante Sarmiento en Junín, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio respondió con una actuación convincente y sumó una victoria importante para su presente.
Tras el encuentro, el entrenador analizó el rendimiento del Millonario y remarcó la importancia de conseguir los tres puntos. “Era un partido, pasado lo de Junín que habíamos empatado, para ganar sí o sí, la verdad que el protagonismo es todo de los chicos y los jugadores hicieron todo lo que venimos haciendo, lo que siempre intentamos”, expresó en conferencia de prensa.
El DT también explicó que necesita tiempo para procesar los resultados antes de disfrutar de una victoria. “Siempre soy de tomarme un par de horas para poder ver si puedo disfrutar, pero soy de los que, si disfruta el otro, soy feliz”, señaló.
Los elogios de Ponzio al equipo y a Ángel Correa
Uno de los aspectos que destacó el entrenador fue la solidez defensiva, especialmente por la importancia de mantener el arco en cero. “Mantener el arco en cero les da seguridad a todos, desde el mismo defensor hasta el delantero”, sostuvo.
Además, valoró la eficacia que River consiguió frente a Belgrano, luego de varios partidos en los que había generado situaciones sin traducirlas en victorias. “Creo que veníamos haciendo muchas cosas positivas pero no estábamos concretando con victorias y hoy estamos contentos porque lo pudimos conseguir”, explicó.
Ponzio también justificó las modificaciones en la formación inicial por la exigencia del calendario. “Necesitaba más frescura por el trajín de partidos, por eso los cambios. Lástima lo de Fausto (Vera) que se lesionó. Les dije a todos que hoy iban a tener su chance”, comentó.
Otro de los nombres destacados fue Ángel Correa, a quien el técnico elogió por su jerarquía y su adaptación al club. “Es jugador de Selección, nosotros tenemos jugadores de Selección y River genera jugadores de Selección”, afirmó.
Y agregó: “Lo de Ángel es lo que hizo en casi todos sus clubes. De a poco él va entendiendo el Mundo River, que no es fácil para llegar y entender todo lo que sucede a su alrededor. En este caso tiene la calidad para hacerlo y esperemos que nos pueda dar más alegrías”.
¿Qué dijo Ponzio sobre su continuidad en River?
A pesar de la goleada, el entrenador evitó caer en la euforia y remarcó que el balance debe realizarse a partir de los resultados acumulados. “El balance lo hago mediante la suma de puntos final”, aseguró. También insistió en la necesidad de cuidar la pelota, sostener la seguridad defensiva y generar oportunidades para seguir mejorando.
En medio de los rumores sobre una posible salida y las versiones que vincularon a Ramón Díaz con el puesto, Ponzio respondió sin alimentar las especulaciones. “Sé el lugar donde estoy, no le voy a hacer daño a River nunca y eso me deja tranquilo”, expresó.
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