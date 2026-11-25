River ya definió los tres puestos que buscará reforzar en el mercado de pases de 2027
La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo trabaja en la planificación del próximo año y pretende sumar un defensor central, un volante de contención y un delantero.
Aunque River todavía tiene como prioridad el Torneo Clausura 2026, en Núñez ya comenzaron a diagramar el próximo mercado de pases. La dirigencia pretende fortalecer tres sectores del equipo de cara a la temporada 2027, sin importar quién sea el entrenador que esté al frente del plantel.
Las posiciones elegidas son defensor central, volante central y centrodelantero. En una de ellas, incluso, ya existen conversaciones avanzadas para intentar cerrar una incorporación.
Tomás Palacios, el apuntado para la defensa de River
El principal objetivo para reforzar la zaga es Tomás Palacios, futbolista del Inter de Milán que actualmente juega a préstamo en Estudiantes. El Millonario mantiene negociaciones con el club italiano, que le puso un precio de seis millones de euros.
La intención es conseguir una cesión con opción de compra, una modalidad similar a la que utilizó el Pincha. El defensor acumula 35 partidos durante 2026, ganó la Supercopa Argentina y tuvo su estreno en la Selección Argentina.
Además, también negocian por Mauro Coronel, marcador central de apenas 18 años que juega en Nacional de Paraguay y ya debutó con su seleccionado.
Un volante central y un delantero, las otras prioridades
En el mediocampo todavía no trascendieron nombres concretos. Sin embargo, está confirmado que no ejecutará la opción de compra por Fausto Vera, por lo que deberá buscar alternativas para ese sector. Aunque cuenta con Aníbal Moreno y los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva, la dirigencia considera necesario sumar experiencia, especialmente por los problemas físicos del ex-Racing.
En ataque, el objetivo es incorporar un centrodelantero que aumente la competencia. Lucas Beltrán, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré son las opciones actuales, aunque el colombiano podría marcharse en enero por su falta de continuidad.
Uno de los nombres que aparece en carpeta es el paraguayo Alex Arce, goleador de Independiente Rivadavia, que reúne características que hoy no abundan en el plantel.
Por otra parte, también sigue de cerca la situación del arquero marroquí Yassine Bounou, señalado como el principal candidato para reforzar el arco. Santiago Beltrán podría ser transferido, aunque en Núñez proyectan una posible venta para mediados de 2027.
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