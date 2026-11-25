Un volante central y un delantero, las otras prioridades

En el mediocampo todavía no trascendieron nombres concretos. Sin embargo, está confirmado que no ejecutará la opción de compra por Fausto Vera, por lo que deberá buscar alternativas para ese sector. Aunque cuenta con Aníbal Moreno y los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva, la dirigencia considera necesario sumar experiencia, especialmente por los problemas físicos del ex-Racing.

En ataque, el objetivo es incorporar un centrodelantero que aumente la competencia. Lucas Beltrán, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré son las opciones actuales, aunque el colombiano podría marcharse en enero por su falta de continuidad.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el paraguayo Alex Arce, goleador de Independiente Rivadavia, que reúne características que hoy no abundan en el plantel.

Por otra parte, también sigue de cerca la situación del arquero marroquí Yassine Bounou, señalado como el principal candidato para reforzar el arco. Santiago Beltrán podría ser transferido, aunque en Núñez proyectan una posible venta para mediados de 2027.