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Lionel Messi volvió a la titularidad, pero le atajaron un penal e Inter Miami fue goleado por Nashville

Lionel Messi volvió a la titularidad

Lionel Messi volvió a la titularidad, pero le atajaron un penal e Inter Miami fue goleado por Nashville
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Inter Miami
Lionel Messi

El astro rosarino volvió a la titularidad este sábado en la visita de "Las Garzas", que fue con una dura caída por 4-1.

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Con la vuelta de Lionel Messi a la titularidad, tras la triste despedida de su padre Jorge Messi, Inter Miami cayó goleado este sábado en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, en su visita a Nashville SC.

En el GEODIS Park, el conjunto de Florida comenzó en desventaja, pero el astro rosarino tuvo el empate en un penal que le atajó el arquero. Luego aportó. una asistencia para el 1-1 parcial de Telasco Segovia.

Sin embargo, el complemento fue una pesadilla para el equipo de Guillermo Hoyos, que sufrió tres tantos más para culminar una dura derrota.

Dejando atrás su reciente retorno a las canchas frente a León en el marco de la Leagues Cup, Messi y el plantel de Inter Miami ya encendieron el chip de la MLS con la mira puesta en la cima de la tabla, pero terminaron recibiendo un revés que no les permite regresar a la cima de la Confrencia Este.

El astro argentino venía de sumar minutos entresemana, en su regreso a las canchas tras la muerte de su padre. Y luego de esa dolorosa derrota y eliminación, este sábado fue titular en el GEODIS Park.

Minuto a minuto de Nashville vs. Inter Miami con Lionel Messi

Empata Inter Miami

Tras asistencia de Messi, Telasco Segovia pone el 1-1.

Le atajaron el penal a Messi

El astro tuvo el empate pero el arquero le adivinó el palo.

Gol de Nashville

El dueño de casa se pone en ventajas a los 17 minutos con el gol de Najar.

La formación de Inter Miami confirmada

  • arquero: Ríos Novo.
  • Defensores: Facundo Mura, Ian Fray, Gonzalo Luján, Sergio Reguilón.
  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright y Telasco Segovia.
  • Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

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